Kot je zapisal v izjavi, je o tem dolgo in intenzivno razmišljal, vendar se za kandidaturo ni odločil. Politik, ki je blizu nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, je še sporočil, da se želi vključiti v ameriško volilno kampanjo. Po njegovem prepričanju so volitve v Združenem kraljestvu pomembne, novembrske predsedniške volitve v ZDA, na katerih se bosta spopadla aktualni predsednik Joe Biden in Trump, pa imajo »velik svetovni pomen.«

Reform UK glede na javnomnenjske ankete uživa približno 11-odstotno podporo, kar bi lahko razdelilo glasove na desnici in konservativce prikrajšalo za ključne poslanske sedeže, potrebne za ponovno izvolitev. Ankete sicer kažejo na zmago opozicijskih laburistov po 14 letih vladavine torijcev.

Farage velja za enega najvplivnejših politikov v Veliki Britaniji, čeprav mu nikoli ni uspelo dobiti mandata za poslanca v Westminstru. Je pa bil več kot dve desetletji poslanec Evropskega parlamenta. S kampanjo za izstop Združenega kraljestva iz EU je premagal takratnega konservativnega premierja Davida Camerona, zato mu pripisujejo ključno vlogo pri uspehu referenduma o brexitu leta 2016.

Farage je trenutno voditelj na desničarskem televizijskem kanalu GB News, kar mu daje platformo za širjenje svojih idej in mu zagotavlja določeno priljubljenost pri konservativnem volilnem telesu, poročajo tuje tiskovne agencije.