Občina Jesenice je razpisala javno naročilo za izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v šolskem letu 2024/25. Kot so povedali na občini, se je na razpis prijavil en ponudnik, Arriva, d. o. o., ki je za prevoz šolskih otrok oddal ponudbo 1.464.000 evrov, ki vključuje davek. »Cena je skoraj petkrat višja, kot jo je Občina Jesenice Arrivi plačala v letu 2023, ko je znašala 297.955 evrov (z DDV). Nad takim dvigom cene je občina osupla, saj meni, da za tolikšno podražitev ni nobene ekonomske podlage,« pravijo na občini.

Za primerjavo so na svoji spletni strani objavili podatke, koliko je Občina Jesenice plačevala za šolske prevoze med leti 2017 in 2023, ko je imela sklenjeno koncesijsko pogodbo z Arrivo. »Stališče Občine Jesenice je, da je ponujena cena Arrive, ki je sicer občinski dolgoletni partner in koncesionar, glede na število šoloobveznih otrok na Jesenicah, nesprejemljiva,« so navedli in dodali, da se zavedajo, da vsako podjetje zasleduje svoje poslovne interese, vendar menijo, da tolikšen dvig cene v enem letu kljub vsem podražitvam na trgu ni upravičen. »Po naših izračunih ponujena cena Arrive bistveno presega dejanske stroške tudi v primeru, da bi bili avtobusi in zaposleni vozniki namenjeni izključno izvajanju omenjenih šolskih prevozov,« so zapisali in napovedali, da so primorani iskati alternative za izvajanje šolskih prevozov.

V družbi Arriva so bili nad posredovanimi informacijami občine neprijetno presenečeni. »Podatek občine, da smo šolski prevoz podražili za petkrat, ne drži,« so sporočili in zapisali, da na razpisih oddajajo le ponudbe, ki odražajo realno stanje in jim omogočajo obvladovanje tveganj, ki so jim izpostavljeni.

Izpostavili so, da so bili po trenutno javno dostopnih podatkih edini, ki so se prijavili na zadnji razpis za izvajanje šolskih prevozov v občini Jesenice. »V preteklih dveh letih se družba Arriva na kombinirane razpise za mestni in šolski prevoz občine Jesenice ni prijavila, saj smo ocenili, da so bili zahtevani pogoji v razpisih nerealni. Po javno dostopnih podatkih se na razpise za izvajanje prevozov v občini Jesenice v dveh letih ni prijavil niti noben drug ponudnik prevozov. To ocenjujemo kot jasen signal, da je težava v razpisih in ne v ponudnikih storitev,« so sporočili iz družbe. Občino so po njihovih besedah na pomanjkljivosti v razpisnih pogojih večkrat opozorili preko sistema javnih naročil.

Cene oblikovali glede na razpisne pogoje

Kot so navedli v Arrivi, so strošek za izvajanje šolskega prevoza v občini Jesenice oblikovali glede na razpisne pogoje, ki se bistveno ne razlikujejo od pogojev za opravljanje kombiniranega mestnega in šolskega prevoza, ki so ga opravljali doslej oziroma ga še opravljajo. »Bistveno je, da se vozniki in vozila v kombiniranem mestnem in šolskem prevozu lahko medsebojno dopolnjujejo, kar bistveno vpliva na znižanje vsote stroškov. V aktualnem razpisu takšno kombiniranje ni možno, kar pomeni, da bi tako vozila kot tudi vozniki morali biti del dneva na čakanju. Če bi tudi v preteklem obdobju mestni in šolski prevoz opravljali popolnoma ločeno, bi bila cena višja oziroma v takšnih okvirih, kot je v aktualni ponudbi,« so pojasnili.

Po mnenju Arrive je pomembno izpostaviti, da je razpis za šolske prevoze previdel le eno vozilo manj kot razpis za kombinirane mestne in šolske prevoze. V letu 2023 je tako skupni strošek izvajanje kombiniranega mestnega in šolskega prometa po njihovih navedbah znašal 967.410 evrov brez davka na dodano vrednost. V aktualnem razpisu za izvajanje izključno šolskega prevoza pa bi na leto znašal 1.172.528 evrov brez davka na dodano vrednost.