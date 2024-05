Predlagatelji, med katere sodijo poslanci Svobode, SD, SDS, NSi in poslanca manjšin, so prepričani, da je jedrska energija v kombinaciji z obnovljivimi viri nujna za zagotavljanje zanesljive zmogljivosti za proizvodnjo elektrike in s tem zagotavljanje energetske samozadostnosti. Kot pravijo, je to nujno za zagotavljanje stabilne oskrbe in cene, saj so obnovljivi viri preveč nezanesljivi.

Proti predlogu sta poleg poslancev Levice glasovala še poslanec Svobode Miroslav Gregorčič in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Ti si želijo, da bi z izvedbo referenduma počakali, dokler o projektu Jek 2 ne bodo znane vse ključne informacije in analize, ki bodo omogočile transparenten nadzor nad izvedbo projekta.

V Levici so pred dnevi predlagali začetek razprave o alternativnem scenariju zagotavljanja električne oskrbe iz izključno obnovljivih virov. Predlogu se je pridružilo tudi več okoljevarstvenih organizacij.