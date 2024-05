V taboru slovenskih alpskih smučarjev priznavajo, da še ni znana dokončna podoba reprezentanc za predolimpijsko sezono 2024/25. Na seznamu reprezentanc je 15 smučarjev in smučark (šestnajsta bo Lidija Lapanja, ko bo ameriško državljanstvo zamenjala za slovensko), medtem ko nimajo podpisane še nobene pogodbe s trenerji, s katerimi se še pogajajo, čeprav je bil rok 15. maj. Do zamude prihaja zaradi velikega krčenja stroškov, zato bo tudi seja zbora za alpsko smučanje, ki je najvišji organ panoge, šele junija.

V lanski sezoni pol milijona evrov minusa

Proračun panoge glede prihodkov bo enak kot lani – 3,3 milijona evrov. Ker so v lanski sezoni pridelali pol milijona evrov minusa (največji izpad je nastal zaradi odpovedi pokala Vitranc), nekaj pa je še dolga iz prejšnjih let, bo za izvedbo vseh programov na razpolago 2,3 milijona evrov, od tega za ekipe za svetovni in evropski pokal 1,65 milijona evrov. »Znotraj teh številk se pogovarjamo s trenerji, da bi sestavili takšne programe, s katerimi bi dosegli cilje na svetovnem prvenstvu in postavili temelje za olimpijsko sezono 2025/26. Veliko je govora o tem, da trenerjem ne damo dovolj sredstev glede na njihove želje in pričakovanja. Ves denar bomo vložili v programe, katerih stroški so se v zadnjih letih zelo povečali, v podporne storitve (fizioterapevti, servis, dodatne osebje na terenu op. op.) pa le toliko, da programe izvedejo. Tukaj se močno razhajamo, a v zadnjih desetih letih nismo delali racionalno. Programe bi po obsegu ohranili vsaj takšne, kot so bili, ostale stroške pa bi močno znižali. Tudi vodstvo je močno znižalo svoje plače,« je poudaril novi vodja panoge Matjaž Šarabon.

Alpski del bo moral v naslednjih treh letih pokriti primanjkljaj, a zanj ne bodo najeli kredita v banki, saj je SZS v tako dobri kondiciji, da bo sama zagotovila likvidnost. SZS je imela namreč z organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici leta 2023 več kot dva milijona evrov dobička. Predsednik zbora in odbora Janez Bijol je posebej izpostavil vložek 700.000 evrov v mladinsko in otroško smučanje, ki jih bodo razdelili predvsem skozi opremo, smučarske vozovnice in 20 do 30 dni pripravljalnih taborov.

Prepozni za združitev ekip Žana Kranjca in Filipa Zubčića

Potem ko je prišlo do razpada naveze trener Klemen Bergant – najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec, se je vodstvo panoge znašlo pred zahtevno nalogo. »Odločitev za spremembo je sprejel Kranjec sam, zato sem mu dal proste roke pri izbiri trenerja. Kranjec je predlagal, da se skušamo dogovoriti z Miho Verdnikom. Pogovori potekajo, a njegova pričakovanja presegajo naše zmožnosti,« je pojasnil Šarabon. Z Andrejo Slokar, ki ima individualno ekipo, sodeluje tudi trener Andrea Massi, ki je s Tino Maze dosegel zgodovinske uspehe. »Massi ni v sistemu SZS. Po telefonu sva se pogovarja o možnosti sodelovanja na drugem področju, a do dogovora ni prišlo,« je pojasnil Šarabon. Razkril je, če bi do zamenjav v trenerskih vrstah prišlo prej in ne šele maja, bi združili ekipi Žana Kranjca in Hrvata Filipa Zubčića. Slovensko-hrvaška ekipa, ki bi bila tudi marketinško zanimiva, je tako v načrtih za olimpijsko sezono.

Predlog ekip za svetovni in evropski pokal, moški, tehnični disciplini: Žan Kranjec, Tijan Marovt, Anže Gartner, Miha Oserban, trenerja Miha Verdnik, Sergej Poljšak; hitri disciplini: Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik, Rok Ažnoh, trenerja Andrej Brezavšček, Natko Zrnčić-Dim, ženske, tehnični disciplini: Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Nika Tomšič, Anja Oplotnik, Katerina Šinigoj, trenerji Matija Kunc, Denis Šteharnik, Boštjan Božič, hitri disciplini: Ilka Štuhec, trener samostojne ekipe Aleš Gorza.