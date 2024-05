Iz družbe, ki proizvaja čipe in programsko upremo, ki jo proizvajalci množično uporabljajo za aplikacije z umetno inteligenco, so sporočili, da so v četrtletju, ki se je končalo konec aprila, imeli 26 milijard dolarjev prihodkov, kar je skoraj štirikrat več kot v enakem lanskem obdobju, je poročilo povzela francoska tiskovna agencija AFP.

"Naslednja industrijska revolucija se je začela," je objavo rezultatov pospremil izvršni direktor Nvidie Jensen Huang.

Družbo za prihodnje obete ne skrbi, saj zanimanje za generativno umetno inteligenco poleg računalništva v oblaku kažejo tudi potrošniške internetne storitve, avtomobilska in zdravstvena podjetja ter države, ki želijo zgraditi suvereno umetno inteligenco, je dejal Huang.