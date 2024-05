Odbore za politične akcije so ameriški politiki ustanovili za izogibanje zakonskim omejitvam o višini dovoljenih donacij za kampanje. Lahko zbirajo neomejene vsote denarja in jih porabljajo za kandidate, pri čemer se s kandidati in njihovimi kampanjami ne smejo usklajevati. Odbor lahko tudi plačuje za pravdne stroške kandidatov, če to ni izključno v njihovo zasebno korist. Če kandidat tožbo izgubi, bi moral denar vrniti, kar pa je odvisno od tega, ali bo odbor terjal povračilo stroškov.

Zadnje poročilo Zvezni volilni komisiji (FEC) kaže, da je odbor Rešimo Ameriko aprila za Trumpove pravdne stroške plačal 3,3 milijona dolarjev.

Odvetniški družbi Blanche Law, ki jo je ustanovil Todd Blanche, ki Trumpa brani v New Yorku, kjer je obtožen poneverb poslovnih dokumentov, odbor dolguje 837.000 dolarjev. V prvih dveh tednih aprila je odbor družbi, ki Trumpa zastopa tudi v kazenskem pregonu zaradi odtujitve zaupnih dokumentov in spodnašanja izida volitev leta 2020, plačal 854.000 dolarjev, poroča Daily Beast.

Odbor Rešimo Ameriko dolguje tudi 168.000 dolarjev odvetniški družbi, povezani z odvetnikom Stevenom Yurowitzem, ki Trumpa prav tako zagovarja v New Yorku.