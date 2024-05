Nogometaši Atalante so prvič v zgodovini kluba igrali finale kakšnega od evropskih klubskih tekmovanj in takoj prišli do lovorike. Doslej so imeli sicer v svojih vitrinah zgolj eno trofejo, leta 1963 je zasedba iz Bergama dobila italijanski pokal.

Toda danes je zasedba Giana Piera Gasperinija nadigrala Bayer in povsem zasluženo slavila. Čeprav Bayer ni bil ne nevaren, pa tokrat ni zmogel prebiti italijanske obrambe, na drugi strani pa je lastnoročno nemško obrambo raztrgal Lookman z goli v 12., 26. in 75. minuti.

Bayer tako sezone ne bo sklenil s tremi lovorikami in bo ostal brez evropske lige. Še vedno pa je za farmacevti izjemna sezona z državnim naslovom, v kateri niso doživeli poraza, v soboto pa lahko osvojijo še nemški pokal, ko se bodo merili proti Kaiserslauternu. Za izbrance Xabija Alonsa je to bil šele prvi poraz v letošnji sezoni, a še kako boleč za Leverkusen, ki bi v primeru uspeha lahko naskakoval zgodovinsko trojno krono brez poraza.

Ekipa iz Leverkusna je doslej osvojila eno evropsko lovoriko, in sicer pokal Evropske nogometne zveze leta 1988. Bayer je takrat na prvi tekmi finala izgubil proti Espanyolu z 0:3, na povratni pa slavil s 3:0 in potem dvoboj v svoj prid odločil po enajstmetrovkah. Bayer je imel leta 2002 priložnost tudi za osvojitev lige prvakov, a ga je v finalu ugnal madridski Real z 2:1.