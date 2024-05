Zbigniew Herbert: Hotel sem opisati (Prevod: Jasmina Šuler Galos, Jana Unuk; Beletrina)

Najbolj prevajan poljski pisatelj Zbigniew Herbert, ki je mednarodno prepoznavnost dosegel s pesniško zbirko Izbrane pesmi, je izdal tudi več esejističnih zbirk. V svojih esejih je pogosto na inovativen način premišljeval o starodavnih civilizacijah, njihovi kulturi in pečatu, ki so ga pustile na sodobnem svetu. Pričujoče delo je zbirka izbranih esejev iz avtorjevih osrednjih esejističnih zbirk, ki ga gre brati tudi kot poročilo s popotovanj po deželah naslednicah zibelke evropske civilizacije.

Flo Perry: Kako seksati feministično (Prevod: Anja Zag Golob; VigeVageKnjige)

Globoko zakoreninjene patriarhalne norme, ki se (pre)počasi rahljajo, so v središču striparskega prvenca Londončanke Flo Perry, ki s tipičnim angleškim humorjem na žgečkljiv način ponuja predloge, kako feminizem prenesti v spalnico. Pri tem obravnava teme, ki so za nekatere še vedno tabu. V ospredju so denimo različne spolne usmerjenosti in različne spolne prakse, privolitev v seks, različne oblike teles in spolnih organov ter kar je še drugih telesnih značilnosti, ki bi se jih naj sramovali.

Benjamin Labatut: Slepa luč (Prevod: Vesna Velkovrh Bukilica; Mladinska knjiga)

Kako tanka je meja med genialnostjo in norostjo? O tem, kako blizu blaznosti so bili Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck, Erwin Schrödinger in drugi veliki umi 20. stoletja, v esejističnem romanu, katerega ogrodje so resnična zgodovinska dejstva, raziskuje na Nizozemskem rojen čilenski pisatelj Benjamin Labatut. Zgodba o človeški ekscentričnosti in vse bolj zastrašujoči moči znanosti, ki dokazuje, da kjer je svetloba, je tudi senca, je bila nominirana za Bookerjevo nagrado.

Liu Zakrajšek: Zajtrk prvakinj (LUD Literatura)

O tem, kako grenka je neredko realnost slovenske mladine, v svojem prvencu piše magistrska študentka primerjalne književnosti in filozofije Liu Zakrajšek. Protagonistka te subtilne satire sodobnega časa lovi ravnotežje med študijem in tremi službami, saj si samo tako lahko privošči najem podstrešne sobice. Poleg kriz, ki jih zaradi prekarnosti, previsokih najemnin in vse večje razredne segregacije doživljajo mlajše generacije, roman v prvi plan postavlja tudi zapleteno dinamiko odnosov.

Bojan Brecelj: Palestinske sanje/Palestinian Dreams (Sanje)

Fotograf Bojan Brecelj in urednica Barbara Vodopivec sta pred šestimi leti zagnala projekt, v katerem sta mlade z Zahodnega brega spraševala o njihovih željah in o domovini. Kratki intervjuji, ki so v slovenskem in angleškem jeziku izšli v obliki knjige, so opremljeni s samoportretnimi fotografijami. »V času, ko je Izrael pobil že na tisoče in tisoče Palestink in Palestincev, je še toliko bolj pomembno, da se zavedamo, da se za vsako številko skriva edinstven človek,« poudarjata avtorja.