Ano Petrič je direktorica DEOS Tinkara Godec, med drugim hči Alenke Žnidaršič Kranjc, ki od leta 1995 prek družinskega podjetja tudi širi mrežo domov za starejše DEOS, obvestila, da ji septembra ne bodo podaljšali mandata.

V Notranjih Goricah je »razturala«

»Drži, direktorica Tinkara Godec me je konec aprila obvestila, da mi ne bodo podaljšali mandata, ki se mi izteče jeseni. Kot razlog za odpoved pa so navedli, da me morajo poriniti ven, saj zaradi lojalnosti sama nikoli ne bi odšla. Od tod tudi izjava direktorice – da bom le tako lahko razprla krila, da bom drugje še boljša. Hvaležna sem za to, da je priznala, da sem 'razturala',« nam je povedala Petričeva in dodala, da se nadaljnjih komentarjev glede situacije, v kateri se je znašla, raje vzdrži.

Na tem mestu pa se lahko vprašamo, koliko boljša je Ana Petrič sploh še lahko. Njena angažiranost v domu je bila res vsestranska. Ob tem smo si v spomin priklicali sliko z zadnjega pustnega rajanja, ki so jo v Notranjih Goricah delili stanovalci in zaposleni ter prikazuje direktorico v kostumu superženske, komentar Petričeve pod fotografijo pa je: »Popolnoma sem se vživela v lik superženske. Moja supermoč je prijaznost in pomoč drugim. Receptorki sem skuhala kavo, strežnicam pomagala pri odvozu vozičkov s hrano, sama sem si očistila pisarno, na enoti sem pomagala pri razdeljevanju zajtrka, pomagala pri negi … Stanovalcem sem pomagala pri hoji, potiskala invalidske vozičke, odpirala vrata, pristavljala stole in izvajala lepe geste ter drobne pozornosti in tako bom nadaljevala do konca dneva.«

Njena odpoved je močno vznemirila tudi stanovalce doma, kjer je bila devet let. Kot smo izvedeli, naj bi stanovalci začeli zbirati podpise, saj si s peticijo želijo vrnitev aktualne Slovenke leta.

Na DEOS smo naslovili vprašanje, kako komentirajo nezadovoljstvo stanovalcev in njihovih svojcev ter razlog za odpoved direktorici Ani Petrič, a smo dobili le odgovor, da sta se obe strani sporazumno odločili, da stvari ne komentirata v dobrobit stanovalcev in zaposlenih DEOS, centra v Notranjih Goricah.

Še naprej bo uresničevala želje stanovalcev

Kam bo šla in kaj bo počela, Petričeva še ne ve. »Hvaležna sem, da sem imela proste roke pri uresničitvi idej, najrazličnejših aktivnosti, projektov, dogodkov, ki so zagotovo vsaj malo spremenili na bolje področje socialnega varstva. Hvaležna sem, da sem lahko sodelovala s tako krasnimi ljudmi, kot so stanovalci tega centra, sodelavci, z vsemi drugimi dobrimi ljudmi, s katerimi smo soustvarjali programe in včasih počeli naravnost nore reči, ki so se implementirale širše ter prinesle nekaj dobrega za vso družbo,« je sporočila. In dodala: »Za začetek bom izkoristila dopust, sprehajala psa, gledala sončne vzhode in zahode, prehodila 150 kilometrov dolgo pot, navijala glasbo, plesala in se naprej smejala. Uresničila še nekaj želja naših stanovalcev in vse tisto, za kar prej nikoli nisem imela časa, ker sem imela preveč dela.«

Ob tem je Ana Petrič še zagotovila, da si želi le, da bi svoje poslanstvo še naprej lahko opravljala pri delu, ki jo najbolj veseli – s starejšimi ljudmi. »Še naprej in ne glede na vse bom delala dobro, srčno in po svoji čisti vesti.« Na to, kam bodo krila ponesla Petričevo, pa bo treba počakati do jeseni.