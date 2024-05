Četrtfinalni boji v košarkarski evroligi so znova poskrbeli za izredno zanimivo dogajanje. Kar pri treh od štirih parov so o potniku na zaključni turnir četverice, ki bo od petka do nedelje v Berlinu, odločali na odločilni peti tekmi. S 3:2 v zmagah je Fenerbahče izločil Monaco, Olympiacos Barcelono in Panathinaikos Maccabi. Suveren je bil le Real Madrid proti Baskonii, saj je ekspresno dobil tri tekme. Kraljevi klub je branilec naslova prvaka, v vitrinah pa ima že enajst tovrstnih lovorik, največ od vseh. V rednem delu je brez težav osvojil prvo mesto in je glavni favorit za končno zmago. Jutri se bo ob 21. uri v ponovitvi lanskega finala z Olympiacosom udaril v drugem polfinalu, v prvem pa si bosta ob 18. uri nasproti stala Panathinaikos in Fenerbahče.

Je zaključni turnir četverice še smotrn?

Prav v luči zanimivih četrtfinalnih dvobojev, ki vedno napolnijo dvorane, je znova stekla obsežna razprava o tem, da bi morali vodilni v evroligi ukiniti zaključni turnir četverice in uvesti polfinala in finale na tri zmage. Tako meni tudi predsednik sindikata košarkarjev evrolige Boštjan Nachbar. Kot igralec je nekdanji slovenski reprezentant igral na dveh zaključnih turnirjih četverice v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. »Po ogledu znova izjemno zanimivih četrtfinalnih serij je nemogoče spregledati ogromen potencial, ki ga ima sistem končnice. Zaključni turnir četverice je izjemen dogodek, ki poskrbi za zanimivost in dramatičnost, a z njim dobimo zgolj tri pomembne tekme,« razmišlja Boštjan Nachbar.

Po njegovem mnenju bi imeli od morebitnega spremenjenega sistema največ koristi navijači. »Izgubljamo možnost številnih dodatnih tekem s polnimi dvoranami in odlično atmosfero. S končnico bi imel redni del sezone še večji pomen, saj bi se ekipe borile za prednost domačega parketa vse do finala. Ob tem bi tudi zagotovili, da bi prvak postalo resnično najboljše moštvo in ne tisto, ki je v dobri dnevni formi,« je še dodal Nachbar, ki se zaveda, da bi bila potrebna popolna sprememba sistema tekmovanja. »V trenutnem sistemu to ne bi bilo mogoče, saj moštva ob drugih obveznostih enostavno ne morejo igrati še nekaj dodatnih tekem. Potrebna bi bila celostna prenova sistema tekmovanja, kar ni nemogoče.«

Goran Dragić prepričal Kendricka Nunna

Prvi jutrišnji polfinalni obračun bo imel tudi slovenski pridih, saj pri Panathinaikosu vlogo športnega direktorja opravlja Sani Bečirović. Moštvo iz Aten je zadelo, ko je za trenerja pripeljalo Ergina Atamana, kot nosilce pa Kendricka Nunna, Kostasa Sloukasa in Mathiasa Lessorta. Pri prihodu Nunna v Atene je imel zasluge tudi nekdanji slovenski kapetan Goran Dragić, ki je na prošnjo Bečirovića nekdanjega soigralca pri Miamiju prepričal, da je vredno izkusiti igranje v evropski košarki. Tudi Fenerbahčeju se je menjava trenerja splačala. Dimitriosa Itoudisa je zamenjal Šarunas Jasikevičius, ki je svojčas igral tudi pri Olimpiji. »S Panathinaikosom smo izredno izenačeni. Odločale bodo malenkosti, jasno pa je, da so Atamanove ekipe vedno izjemno trdožive,« pravi Šarunas Jasikevičius. Ergin Ataman izpostavlja odlično vzdušje, ki se obeta na tribunah. »Ozračje bo naelektreno. Želim si samo, da ne bo izgredov. Zdi se, da je favorit na zaključnem turnirju Real Madrid, ostali trije pa imamo enake možnosti.«

Čeprav je Real Madrid po rezultatih favorit, pa bo imel Olympiacos gromozansko željo po maščevanju zaradi poraza v lanskem finalu. »Prvič v klubski zgodovini smo se tretjič zapored prebili na zaključni turnir. Upam, da bomo to pot imeli nekaj več sreče. Lani smo bili veliki favoriti za končno zmago, letos nismo. Morda nam bo v tem pogledu lažje,« razmišlja trener Olympiacosa Georgios Bartzokas. »Vsi želijo premagati prvaka in najuspešnejšo ekipo v tekmovanju. Mi pa si močno želimo spisati novo uspešno poglavje v zgodovini kluba,« je jasen trener Reala Madrid Chus Mateo.