V sporočilu za javnost, ki so ga skupaj podpisali Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, Združenje sobodajalcev in Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije, so navedli, da ostro nasprotujejo predlogu zakona o gostinstvu, ki bi omejil oddajanje nepremičnin v kratkotrajni najem. Kot so zapisali sobodajalci, predlog zakona o gostinstvu, ki je do 17. junija v javni obravnavi, zasebnim lastnikom nepremičnin preprečuje, da prosto razpolagajo s svojo zasebno lastnino. Izpostavili pa so tudi, da niso bili vključeni v pripravo vsebine predloga zakona.

Med posledicami, ki bi jih prinesle predlagane spremembe, izpostavljajo izpad prihodkov prizadetih ponudnikov namestitev za krajši čas, prihodkov države iz naslova pobrane akontacije na dohodek pravnih oseb, davka na dodano vrednost, vplačane turistične takse, izpad dohodkov in davka na dodano vrednost vrste spremljajočih storitev, ki jih koristijo gostje kratkoročnih namestitev ter zmanjšanje konkurenčnosti slovenskega turizma.

Poudarili so še, da se glede na primere sprejetih zakonov iz tujine, ki omejujejo kratkoročno oddajo nepremičnin, cene najemnin z večjim številom razpoložljivih najemniških stanovanj ne znižujejo. »Zagotavljanje zadostnega števila stanovanj je naloga države, ne zasebnih lastnikov, in sicer na način, da se ne posega v ustavno pravico razpolaganja z zasebno lastnino. Tovrstna dejanja zakonodajalcev nakazujejo, da iščejo grešnega kozla za 30 let odsotnosti stanovanjske in študentske politike,« so še zapisali in dodali, da disfunkcionalne odločitve stanovanjske politike ne naslavljajo bistva problema, saj življenje v centru mesta ni osnovna človekova pravica, temveč luksuz, ki ima povsod po svetu svojo ceno.