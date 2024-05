Turizem je pripovedka za odrasle in otroke! Spomini pa so odtisi zgodb in pridejo prav, ko človeku poide energija ali se zaplete v dolgočasen vsakdan. In spomini, ki smo jih v okviru Združenja turističnih kmetij Slovenije nedavno nabirali novinarji tam ob Dravi in Muri, ja, ti poleg vsega dišijo po medu, čokoladi in ognju, se mešajo z aromami vin in budijo okuse prave hrane. Turistične kmetije so bleščeči diamanti na preprogi slovenskega turizma. Počitnice na kmetiji so kot terapija, s katero se znebimo dolgčasa in depresije.

Kmetija na državni meji

Kot trdnjava na slemenu se zdi turistična kmetija Vinogradništvo Pungračič v vzhodnih Halozah. Do Varaždina je približno enako daleč kot do Ptuja, nežno nagubani hribi pa zapredeni z vinsko trto objemajo poslopje, kjer mlada prevzemnica kmetije in nekdanja vinska kraljica Katarina ponosno govori o turizmu kot dopolnilni dejavnosti. Najprej o stari hiši, kjer izpostavi »butano klet«, torej klet, zgrajeno iz buta (šota, blato, slama, peščeni kamen), kar zagotavlja naravno regulacijo temperature. Kaže namestitveni del, velnes in solno sobo ter žari ob kulinarični razlagi. Seveda so na tapeti suhomesnate jedi in meso iz tünke. In potem kraljevska kategorija: kvašeno testo, imenovano haloška gibanica, prava regionalna jed – to je razvaljano kvašeno testo, namazano s skuto iz kravjega mleka, kislo smetano in jajci. In potem še gerpica, ki ni nič drugega kot razvaljano kvašeno testo, ki ga gospodinja naredi ob peki kruha, le da ga posuje z ocvirki.

Gostje prihajajo od povsod, nekateri jih najdejo na tranzicijski poti proti morju, drugi prihajajo za konec tedna na hrano in tretji na poslovna srečanja, saj so daleč pod nebesnim svodom, ko prečiš Dravo in pod gradom Borl na strmo odsekani skali zapelješ do Zavrča, kjer se zagrizeš v hrib, čisto sami.

Skrivnost Ritoznoja

Ritoznoj je zanimivo ime, pravi Matjaž, ki skupaj z Andrejo vodi vinogradniško kmetijo Vina Frešer in o grozdju govori tako spoštljivo in nežno, da čutiš povezavo, ki vinogradnika kot popkovnica veže na steklenice, kjer počiva vino. Od kod ime, ki morebiti vendarle ima korenine v prepotenih telesih kmetov, nekoč sklonjenih k zemlji in mokrih od težkega dela vse tja dol do ​…?

Smejemo se in segamo po prigrizkih za spremljavo k vinom, ki nastopajo pred nami na vinski pisti. Vse domače. Vse eko in zavezano zemlji in naravi. Pri njih je življenje in delo z vinogradom vrednota in pobožna zaprisega! Okusi vin so prepričljivi in žlahtni, vinska banka polna, njihova kmetija pa pripravljena na goste, ki stremijo po posebnih doživetjih. Ponudba je na spletu, ob četrtkih, petkih in sobotah pa goste sprejmejo osebno. Pripravijo zakuske za manjše skupine in jih popeljejo v tabernakelj posestva – vinsko klet.

Malahorna in Kuršinci

Včasih si človek kar malce težje zapomni ta imena, a jih je vredno poznati za nova doživetja. Domačija Forbar v Malahorni blizu Oplotnice, nedaleč od Zreč, odpira vrata zaključenim skupinam in po predhodnem naročilu. Turizem dopolnjuje njihovo osnovno dejavnost – kmetijstvo, kar zagotavlja samooskrbo in lokalno hrano. Vključeni v projekt »Okusi Rogle« so posebej ponosni na lasten mlin in jedi iz ajde.

Turistična kmetija Vrbnjak stoji blizu Bioterm v Mali Nedelji in je zgodba zase. Sredi širnih travnikov in tišine pridelujejo zelenjavo, ponujajo apartmaje in po potrebi kulinarično razvajajo. Domače živali navdušujejo otroke, pokrajina vabi pohodnike in kolesarje, gospodinja pa bo zagotovo ponudila prleško gibanico (tradicionalna jed iz vlečenega testa, nadevana s skuto in kislo smetano), imenovano tudi gübanca, prepogjenca ali pogača. Velika posebnost so konji za ježo ali vožnjo s kočijo.

Od čokolade do čebel

Resnično kreativen moraš biti, da sredi pomurskih ravnic in pod štorkljinim krilom, kjer zemljo kar razganja od plodnosti, za dopolnilno dejavnost na kmetiji izbereš – čokolado. Prav to odkrijemo na Posestvu Passero v Tešanovcih, kjer so znanje vinarstva nadgradili s predelavo mesnin in buč ter kronali z izdelovanjem čokolade. Posestvo tik ob Moravskih Toplicah poleg namestitve v apartmaju premore čokoladnico, kjer z veseljem prikažejo izdelavo pralinejev, kavarno in prodajalno z domačimi izdelki, za romantike pa mizico razvajanja postavijo na rob nebeško lepega travnika v ozadju.

K čebelam in izjemnim izdelkom iz voska in medu lahko odpotujete tudi z vlakom, saj vas Damjan in Jožef prideta iskat na železniško postajo v Banovcih. Po namestitvi na njihovi Turistični kmetiji Šalamun tik ob Termah Banovci vas vpeljejo še v svet čebel, medu in apiterapije. Obvezen je prleški aperitiv.

Ogenj, hruška in muzej

Domačija Firbas v Cogetincih je krona zgodb o turizmu na kmetijah. To je slikanica »kmečkega turizma«, prilagojenega družinam z otroki, avtentičen dogodek z domiselno namestitvijo, krasnim ambientom, zborom domačih živali, hruško velikanko … To je živ muzej, svetleča perla na zelenem prtu Slovenije.