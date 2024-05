Letošnji Ljubljana Art Weekend bo potekal od prihodnjega četrtka, 23. maja, do nedelje, 26. maja, ko si bo mogoče ogledati razstave, performanse, se udeležiti kuriranih sprehodov, okroglih miz, pogovorov z umetniki in obiskati ateljeje ter druge dogodke. Program bo potekal štiri dni, pri čemer bo vstop na različna prizorišča, ki so odprta med 12. in 18. uro, brezplačen tri dni, od petka, 24., do nedelje, 26. maja.

V svoji tretji izdaji je Ljubljana Art Weekend združil moči z lokalno umetniško iniciativo, revijo ETC. Skupaj so pripravili kuriran program, ki se bo priključil že utečenemu partnerstvu z več kot 25 prizorišči, vključenimi v platformo Ljubljana Art Weekend. Med temi so javni zavodi, galerije, projektni prostori in druge umetniške pobude, ki bodo predstavili svoje raznovrstne samostojne programe in pripravili dodatne vsebine – odprtja razstav, delavnice in vodene oglede.

Tema tokratne, tretje številke revije ETC, ki izhaja enkrat na leto in predstavlja sodobne umetniške izraze od Baltika do Balkana, z naslovom Selling Out oziroma Razprodaja pa je neposredno tudi povezana s krovno temo Ljubljana Art Weekenda. Tematizira zapleteno resnico plačanega dela, negotove zaposlitve, samouresničevanja z delom in nenehnega boja za preživetje, so zapisali snovalci. Vse te teme in vprašanja pa bodo v različnih oblikah, formatih in izrazih obravnavali na prihajajočih ljubljanskih dnevih umetnosti. Program si je mogoče ogledati na spletni strani Ljubljana Art Weekend.