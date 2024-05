Nova koncertna sezona v Slovenski filharmoniji bo obsegala šest abonmajskih sklopov: tri abonmaje s koncerti bo gostil Cankarjev dom, dva bosta v matični hiši. Sezono sta zasnovala direktor in umetniški vodja filharmonije Matej Šarc, ki po štirih letih vodenja ustanove zagotavlja, da se število obiskovalcev koncertov orkestra in zbora v zadnjih dveh letih naglo povečuje, ter Gregor Klančič, pomočnik direktorja za področje zbora.

Nova glavna dirigenta

Novost nove sezone je novo umetniško vodstvo obeh ansamblov. Mladi gruzijski dirigent Kahi Solomnišvili bo prevzel mesto glavnega dirigenta orkestra. Spoznali so se lani na koncertu ob odprtju lanske abonmajske sezone. »Zaupanje, ki mi ga izkazujejo člani orkestra ter direktor, me navdaja s ponižnostjo in zavedanjem globoke odgovornosti. Že od vsega začetka je orkester poznan po odličnosti in predanosti. Ko pogled upiram v prihodnost, me navdušujejo priložnosti za sodelovanje in nadaljnje raziskovanje,« je dejal. Z orkestrom želi predstaviti tisto glasbo, ki mu je blizu, izpostavil je Pomladno obredjeIgorja Stravinskega.

Ugledni angleški zborovski dirigent Stephen Layton pa prevzema vodenje zbora. V zadnjih letih so že večkrat sodelovali. »Odkar sem se pridružil temu izvrstnemu ansamblu pevk in pevcev, me nenehno navdihujejo njihova predanost, strast in talent. Vodenje zbora takega kova je čast in privilegij za vsakega dirigenta,« je povedal Layton, ki je sicer ustanovitelj in direktor zbora Polyphony ter glasbeni direktor zasedbe Holst Singers. Prejel je dve nagradi gramophone (in deset nominacij), pet nominacij za nagrado grammy, francoski diapason d'Or de l'Année, nemški echo klassik in druge.

Iz domače in svetovne zakladnice

Abonma Same mogočne skladbe (SMS) v Gallusovi dvorani bo priložnost za prisluh največjim simfoničnim delom 19. in 20. stoletja, med drugim delom Beethovna, Čajkovskega, Stravinskega, Rahmaninova, Šostakoviča, Debussyja, Straussa in Mahlerja. Poklonili se bodo tudi ustvarjalnosti slovenskih skladateljev Cigliča, Lipovška in Švare. Posebej izstopa monumentalni Brittnov Vojni rekviem, ki bo izveden pod taktirko Charlesa Dutoita. Nastopila bosta združena matična ansambla, Državni zbor iz Kaunasa, Deški zbor Glasbene matice Ljubljana ter solisti sopranistka Olga Peretjatko, tenorist Ian Bostridge in baritonist Matthias Goerne.

Abonma Filharmonični klasični koncerti (FKK) izpostavlja izbrana dela orkestrskega opusa Johannesa Brahmsa, častnega člana Filharmonične družbe. Slišati bo mogoče vse štiri njegove simfonije in oba njegova klavirska koncerta. Prvega bo izvedel mladi japonski pianist Tomoki Sakata, drugega pa izvrstni virtuoz Herbert Schuch. Novo delo za abonma FKK bo po naročilu SF napisal slovenski skladatelj Črt Sojar Voglar.

V okviru abonmaja Sodobne orkestrske skladbe (SOS), ki ga bodo dopolnjevali poučne Sobotne izobraževalne matineje ter pokoncertna druženja v Stekleni dvorani Lili Novy v CD, se bodo že na prvem koncertu poklonili svojima častnima članoma, skladateljema Lojzetu Lebiču in Vinku Globokarju, ki letos praznujeta častitljivih 90 let. Lebičevemu delu Novembrske pesmi in Globokarjevi Voie (Pot) bodo ob bok postavili noviteti mlajših skladateljev Nane Forte in Mateja Bonina. Abonma bo konec maja 2025 zaokrožil koncert z nagrajenimi skladbami Mednarodne skladateljske tribune Rostrum.

Izbrana dela Bacha, Mozarta, Stravinskega

Zbor bo v abonmaju Vokalno-inštrumentalni program (VIP) gostil oba nova dirigenta. Kahi Solomnišvili se bo soočil z Brucknerjem, Stravinskim in Orffom, Stephen Layton pa s Pärtom, Mozartom in Bachom. Layton bo vodil še tri koncerte Pretežno vokalnega cikla (PVC), na dveh se bo poslušalo izbrana Bachova sakralna dela –​ VIP 3 in VIP 4, ki bo hkrati zaokrožil januarski 10. Filharmonični festival baročne glasbe, kjer bodo umetniško vodstvo zaupali nemškemu dirigentu, specialistu za staro glasbo, Reinhardu Goeblu. Dirigentska gosta abonmaja bosta domači Sebastjan Vrhovnik in Hyonah Song iz Južne Koreje. Dodana vrednost sporedom bodo predkoncertni pogovori.

V okviru družinskega abonmaja, ki ga v sodelovanju z vodstvom hiše pripravlja član orkestra tolkalec Franci Krevh, bo šest koncertov za mlade poslušalce pod naslovom Širimo glasbena obzorja. Odkrivali bodo glasbene pokrajine, glasbo povezovali z različnimi družbenimi pojavi, skladatelji etničnih manjšin, osebnostnimi procesi in čustvi. x

