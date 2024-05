Prvo tekmo so košarkarji Crvene zvezde dobili s 85:82, drugo pa z 80:73.

Košarkarji Crvene zvezde so danes vodili praktično skozi celotno tekmo, a čeprav ne za veliko, so prednost vseskozi držali v svojih rokah. Dobro so začeli v uvodu tekme in povedli z 12:4, a se je Partizan do konca prve četrtine vrnil in zaostajal le za dve točki (18:20).

V drugi četrtini je bil Partizan vseskozi blizu, na 33. točki je bil dvoboj tudi izenačen. Toda znova so bili v končnici četrtine bolj zbrani košarkarji Crvene zvezde, ki so na glavni odmor odnesli štiri točke prednosti. A po odmoru je bolje začel Partizan, ki je po trojki Alekse Avramovića povedel s 44:42.

Vendar hitro je pobudo in vodstvo spet prevzela Crvena zvezda, ki je vmes pobegnila na +8 (52:44), v sklepno četrtino pa odšla s sedmimi točkami naskoka. Partizan se do konca ni predal, v zaključku dvoboja je prišel na dve točki zaostanka, a so košarkarji zvezde zdržali do konca in prišli do novega naslova po sezoni 2021/22.

Pri Partizanu je bil danes s 17 točkami najuspešnejši Avramović, 13 jih je dodal Danilo Anđušić. Pri Crveni zvezdi sta po 12 točk vpisala Luka Mitrović in Rokas Giedraitis.

Za Crveno zvezdo je to v desetem nastopu v finalu lige Aba sedmi naslov. Partizan je v finalu regionalne lige igral 11., lovoriko pa je prav tako do zdaj dvignil sedemkrat, nazadnje lani. Tokrat je doživel četrti poraz.

Tretjič zaporedoma sta se v finalu lige Aba sicer merila Crvena zvezda in Partizan. V lanski sezoni je Partizan slavil s 3:2 v zmagah, sezono prej je s tem izidom slavila Crvena zvezda. Tokrat pa je za zmago rdeče-bela zasedba potrebovala le tri tekme.