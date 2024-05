Maribor drugi, Olimpija tretja, Bravo četrti, Aluminij v drugo ligo in Radomlje v dodatne kvalifikacije za obstanek proti drugouvrščeni iz druge lige Nafti. To je razplet dogodkov po zadnjem krogu v prvi nogometni ligi, potem ko si je Celje priigralo naslov prvaka že pred časom. Maribor si je z naslovom podprvaka priboril ugodnejše izhodišče za evropske nastope, Bravo pa s četrtim mestom ohranja upanje na Evropo, če zmagovalec pokala (Rogaška ali Gorica) ne bi dobil licence Evropske nogometne zveze (Uefa).

Boromisa z dvema porazoma

Potem ko je Olimpija odpustila trenerja Zorana Zeljkovića, je na klop sedel kar športni direktor Goran Boromisa, ki je na preostalih dveh tekmah v sezoni dvakrat klonil in izgubil drugo mesto na lestvici. Najprej je bil prejšnji teden na derbiju boljši Maribor, v nedeljo pa v Stožicah še Bravo, ki si je tako zagotovil četrto mesto. Igralci in strokovno vodstvo zmajev so morali poslušati žvižge sicer maloštevilne publike, hrbet so jim obrnili tudi Green Dragons, ki so izobesili napis: »V klubu cirkus. Igralci brez motivacije. Ta vikend smo podprli mlade generacije.« Najzvestejši navijači so v soboto navijali za kadetsko ekipo Olimpije, ki je osvojila naslov državnih prvakov. »Opravičujem se navijačem za sezono brez lovorike. Zaslužili smo si žvižge s tribun. To ni prava Olimpija, naslednja sezona mora biti boljša. Najprej moramo najti trenerja. Imamo dva ali tri kandidate, že v naslednjem tednu bomo verjetno razkrili ime. Nato nas čakajo še rošade v ekipi, saj bodo evropske kvalifikacije hitro tu,« je povedal športni direktor Olimpije Goran Boromisa.

Koper je zaradi izida v Stožicah v boju za četrto mesto v zaključku tekme proti Mariboru ob izidu 1:1 vse sile usmeril v napad, a je bil Fran Tomek pri golu v prepovedanem položaju, Var pa je razveljavil dosojeno enajstmetrovko, saj prekrška Svena Šoštariča Karića nad Wisdomom Sulejem ni bilo.

Pevnik si želi ekspresne vrnitve Aluminija v prvo ligo

Aluminij v borbi za obstanek v prvi ligi ni izpolnil osnovnega pogoja – zmagati proti Domžalam. Tako jim ni bilo treba pogledovati proti tekmama Radomelj in Rogaške. Domžale so s tremi goli v dobre pol ure hitro odločile o zmagovalcu, čeprav je Aluminij bolje odprl tekmo. »V prvih 15 minutah smo bili boljši, a nismo dosegli zadetka, smo pa po dveh napakah nato hitro prejeli dva, kasneje še enega. Kljub temu smo do konca poskušali priti do preobrata. Izpad iz prve lige boli, a ekipa je mlada in igralci niso imeli veliko izkušenj z igranjem v prvi ligi. Skozi sezono smo napredovali, zdaj pa se moramo ekspresno znova vrniti v prvo ligo,« je dejal trener Aluminija Robert Pevnik.

Rogaška se veseli obstanka v ligi, potem ko jo je po jesenskem delu marsikdo že odpisal. »Verjetno se bomo šele po nekaj prespanih nočeh zavedeli, kaj nam je uspelo. V spomladanskem delu smo igrali v brutalnem ritmu, zato smo izčrpani. Proti Muri smo pokazali, da si želimo obstanka v prvi ligi, in to tudi dosegli. Za Rogaško je to zgodovinski uspeh,« je čustveno razlagal trener Rogaške Oskar Drobne, ki ima v petek v finalu pokala proti Gorici novo možnost pisanja poglavja v klubski zgodovini. »Pred sezono smo imeli tri cilje. Prvi je bil deveto mesto in dodatne kvalifikacije, drugi neposredni obstanek v prvi ligi, tretji pa priti čim dlje v pokalu. Zdaj igramo celo v finalu, kar je sanjsko.« Radomlje so proti Celju remizirale in bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah (prva tekma v četrtek, druga v nedeljo). Aljoša Matko je z 18. golom v sezoni v izdihljajih tekme osvojil naziv najboljšega strelca tekmovanja. »Cilj je bil obstanek v ligi, ki ga še nismo dosegli. Moramo po težji poti prek dodatnih kvalifikacij. Še naprej bomo osredotočeni na delo in pričakujemo pozitiven razplet na dodatnih dveh tekmah,« razmišlja trener Radomelj Darjan Slavic.

Izidi 36., zadnjega kroga v 1. SNL: Koper – Maribor 1:1 (1:1, Sule 12; Soudani 42), Olimpija – Bravo 0:1 (0:0, Pečar 63), Mura – Rogaška 1:2 (0:2, Maroša 55; Mijić 5, Korošec 44), Aluminij – Domžale 1:3 (0:3, Jovanović 93/11m; Krupić 19, 32, Karahodžić 28), Radomlje – Celje 1:1 (1:0, Malenšek 29; Matko 93).