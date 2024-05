Organizira jo Dijaška skupnost Ljubljana pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in ob podpori Mestne občine Ljubljana. Začne se ob 10. uri, tradicionalni ples četvorke pa bo kot glavni del dogodka potekal ob 12. uri. Udeleženci bodo lahko obiskali stojnice različnih podjetij in organizacij, med drugim bodo lahko igrali tudi kolo sreče s privlačnimi nagradami in zabeležili spomine v photo boothu. Med pričakovanimi 4000 udeleženci bo 2500 maturantov. »Dogodek bo za vse udeležence brezplačen, maturantje pa bodo ob udeležbi prejeli še brezplačni promocijski material, kot so majice in piščalke,« je pojasnil vodja Dijaške skupnosti Ljubljana Miha Matičič. Predviden zaključek dogodka bo ob 14. uri.