V nedeljo bo sprva sončno, čez dan bo oblačnost od juga počasi naraščala. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V torek bo večinoma oblačno in deževno, vmes bodo tudi plohe in nevihte.

Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V nedeljo bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena.