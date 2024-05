Mednarodni dan muzejev, ki ga praznujemo danes, je globalni dogodek, določil ga je mednarodni svet muzejev ICOM s sedežem v Parizu leta 1977. V Sloveniji za praznovanje poskrbijo vsa tri nacionalna muzejska združenja – ICOM Slovenija, Slovensko muzejsko društvo (SMD) in Skupnost muzejev Slovenije (SMS). Muzeji in galerije po vsej Sloveniji bodo danes brezplačno odprli svoja vrata.

O izobraževanju in raziskovanju

Predsednica ICOM Slovenija Jana Babšek pravi, da z mednarodnim dnevom muzejev sledijo več ciljem, med drugim želijo doseči uvajanje pozitivnih sprememb v družbi; lani denimo se je praznovanju pridružilo več kot 37.000 muzejev v 158 državah sveta, kar po njenem že predstavlja »precejšnjo moč, ki lahko v družbo uvaja tudi določene spremembe«. Eden od ciljev je tudi, da se muzeji povezujejo z različnimi skupnostmi, pri tem pa se promovirajo demokracija, mir, enakost, inkluzivnost, participativnost in od leta 2020 tudi cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov. ICOM namreč tesno sodeluje s krovnimi svetovnimi organizacijami, kot so Združeni narodi, Unesco in druge.

Predsednica Slovenskega muzejskega društva Maja Hakl Saje ob tem razmišlja: »Že pred časom so raziskave pokazale, da sodijo muzeji in galerije med najbolj zaupanja vredne ustanove. So bogati hrami dediščine, so prostori, kjer se srečujejo različni pogledi na preteklost, sedanjost in prihodnost. So tudi prostori druženja, dialoga, kritičnega razmišljanja, sprejemanja. Njihovo srce so muzejski predmeti, znanje, izkušnje, zgodbe, sporočila.«

ICOM vsako leto izbere temo, ki jo muzeji ob mednarodnem dnevu še posebej izpostavijo; letošnja je Muzeji za izobraževanje in raziskovanje. Gre za cilja trajnostnega razvoja, ki govorita o kakovostnem izobraževanju znotraj muzejev kot pomembnih središč neformalnega učenja ter o industriji, inovacijah in infrastrukturi. »Manj znano je, da imajo nekateri muzeji tudi status raziskovalnih institucij, nenazadnje vsak kustos, ki pripravlja razstavo, skrbi za predmete, publicira – tudi opravlja raziskovalno dejavnost,« izpostavlja Jana Babšek.

Čuječi do zakonodaje

Predsednica Skupnosti muzejev Slovenije Alenka Černelič Krošelj je dodala, da je naloga muzejev tudi, »da smo čuječi pri spremembah zakonodaje in razvoju našega sektorja«, in spomnila na pred tremi dnevi podpisano nacionalno strategijo za področje muzejev in galerij, pri kateri so sodelovali predstavniki vseh stanovskih organizacij. S tem so dosegli pomemben konsenz znotraj stroke, »nedvomno pa potrebujemo še področni zakon«.

Opomnila je še na Poletno muzejsko noč kot največjo muzejsko akcijo v letu. »Vsako leto lahko obiskovalci na tretjo soboto v juniju raziskujejo in odkrivajo bogato dediščino vse do polnoči in ponekod celo dlje ter tako spoznavajo, kaj se dogaja za vrati muzejev in galerij, ko dan zamenja noč. V akciji sodeluje vsako leto več muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov, ravno tako pa so vsako leto tudi programi boljši, pestrejši, zabavnejši.«

Od včeraj so znani tudi dobitniki Valvasorjevih odličij za leto 2024. Ob mednarodnem dnevu muzejev ICOM Slovenija vsako leto razpiše tudi dve nagradi. Ena je nagrada za mednarodno prepoznavne projekte, ena pa gre projektu, ki se dotika teme mednarodnega dneva muzejev; letos jo bodo podelili za lansko leto, ko je bila tema Muzej, trajnostni razvoj in družbena dobrobit.

Prejemniki Valvasorjevih odličij 2024 Znani so dobitniki Valvasorjevih odličij 2024, včeraj jih je razglasila predsednica komisije za nagrade mag. Marjetka Balkovec Debevec. Slovesna podelitev bo v torek ob 11. uri v Narodni galeriji. Dobitnika za življenjsko delo sta tokrat dva – arheologinja in muzealka ddr. Verena Perko ter umetnostni zgodovinar dr. Andrej Smrekar. Nagrado za enkratne dosežke prejmejo Tina Fortič Jakopič in Marko Ličina za razstavo Kruha in iger o slikarstvu Toneta Kralja med drugo svetovno vojno, avtorska skupina za razstavo Universum Plečnik: Od delavnice in mita ter Janko Boštjančič in Andrej Gaspari za razstavo Enigma – skrivnostno zakulisje vojne. Podelili bodo še Valvasorjev nagelj, ki gre v roke dr. Daši Pavlovič iz Narodnega muzeja Slovenije, ki vodi projekt promocije slovenske arheološke dediščine, ter pet častnih priznanj. Prejmejo jih mag. Jan Dominik Bogataj za celostno prenovo in javno dostopnost frančiškanskega muzeja in knjižnice, občina Brežice za celostno prenovo Vodovodnega stolpa Brežice, Srečko Rože za sodelovanje z več muzeji pri ohranjanju kulturne dediščine, Lars Podkrajšek in Miha Urmaš za obsežno donacijo fotografij Marjana Garbajsa Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije ter še en mecen Marko Štamcar za Računalniški muzej v Ljubljani.