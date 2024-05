Številni so zato komaj čakali, da na Švedskem doživi neuspeh, čeprav je uvrstitev v finale in 17. mesto težko kar tako enostavno označiti za kaj takega. To je po povratku iz Malmoja poudarila tudi predstavnica srbske radio-televizije Duška Vučinić, ki že leta velja za najpomembnejšo osebo pri organizaciji srbskega izbora. »Letos je bilo tekmovanje sila nenavadno. Bile so demonstracije, ogromno varnostnikov in varnostnih protokolov... Evrovizija se je spremenila, preveč je bilo napetosti, organizacija pa je bila vseeno vrhunska. Edino razočaranje je bilo, da organizatorjem ni uspelo pripeljati skupine ABBA,« je Duška Vučinić, ki je bila na zadnjih več kot 20 izborih za najboljšo evropsko popevko, povedala najprej, nato pa nadaljevala: »Srbija mora biti ponosna na svojo predstavnico Teyo Doro. Nastop je bil vrhunski, čustven in opazen. Vsej Evropi smo predstavili našo specifično rožo – ramondo. Če kdo pravi, da ni zadovoljen s 17. mestom, bi ga rada spomnila, da smo majhna država, z zelo dobrimi uspehi na tekmovanju vse od leta 2007. Ta uvrstitev v letošnji konkurenci in okoliščinah pa je še prav posebno veliko vredna.«