Ministrske predstave za javnost

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je v začetku tedna spravil v nekoliko neprijeten položaj ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Naznanil je namreč, da želijo na gospodarskem ministrstvu s predlogom novega zakona o gostinstvu zmanjšati »nesporno škodljive družbene učinke« kratkoročnega oddajanja stanovanj turistom. Očitno bi si želeli zasluge za ta prvi nekoliko oprijemljivejši ukrep na stanovanjskem trgu pripisati prav na – gospodarskem ministrstvu. Simonu Maljevcu ni preostalo drugega, kot da dve uri za tiskovno konferenco ministra Hana skliče še svojo in spomni, da so k zakonski rešitvi prispevali tudi sami. Res neposrečena predstava obeh ministrov za javnost.