Donja Gradina je danes kraj na bregu Save v BiH nasproti hrvaškega Jasenovca, kjer je bilo med drugo svetovno vojno koncentracijsko taborišče. Taborišče, ki je bilo del Neodvisne države Hrvaške (NDH), je bilo ustanovljeno avgusta 1941 in razpuščeno aprila 1945. Največ žrtev je bilo Srbov, v njem pa so bili pokončani tudi številni Hrvati, Romi, Judje, Slovenci in drugi.

V Donji Gradini je bilo eno od morišč jasenovskega taborišča. Oblasti Republike Srbske in Srbije so tako kot v prejšnjih letih tam danes obeležile dan spomina na žrtve genocida v Jasenovcu. Med drugim so ob tem navedle, da je bilo tam v času ustaškega režima med leti 1941 in 1945 ubitih 700.000 ljudi, navaja Hina.

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v nagovoru med drugim dejal, da je le "malo pripadnikov hrvaškega naroda, ki se niso solidarizirali z zločini ustaškega režima". Ob tem je napovedal, da bosta Republika srbska in Srbija v Donji Gradini postavili svoj spomenik žrtvam Jasenovca.

Dodik je še izjavil, da se srbskemu narodu poskuša brez dokazov naprtiti odgovornost za genocid nad Bošnjaki v Srebrenici leta 1995. »Tam se ni zgodil genocid, tukaj pa se je,« je dejal po poročanju Hine.

Na spletni strani spominskega centra Jasenovac so dokumentirani podatki o nekaj več kot 83.145 žrtvah koncentracijskega taborišča. Med njimi je 47.627 Srbov, 16.173 Romov, 13.116 Judov, 4255 Hrvatov, 1128 Muslimanov in 266 Slovencev.

V spominskem parku Jasenovac slovesnost v spomin na žrtve tega taborišča pripravijo vsako leto aprila.