»Govoril sem s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom in se mu zahvalil za dejavno podporo miru, zlasti za potrditev udeležbe na mirovnem vrhu v Švici,« je na družbenem omrežju X zapisal Zelenski.

Konferenca, katere namen je zagnati mirovni proces za Ukrajino, bo predvidoma 15. in 16. junija v letovišču Bürgenstock ob Luzernskem jezeru. Nanjo je Švica povabila okoli 160 delegacij, med njimi ni ruske.

Golob in Zelenski sta razpravljala tudi o sodelovanju na področju obrambe. »Naše ekipe zaključujejo delo na dvostranskem varnostnem sporazumu, ki temelji na Vilniuški deklaraciji skupine G7. Dogovorili smo se, da ga bomo podpisali ob prvi priložnosti,« je naznanil ukrajinski predsednik.

Da Slovenija pripravlja varnostni sporazum z Ukrajino, je že konec marca na seji odbora DZ za zunanjo politiko povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Gre za podoben sporazum, kot ga je Kijev med drugim podpisal z Londonom, Berlinom, Parizom in Koebenhavnom. Ti dogovori so sicer del zavez, ki so jih sprejeli v okviru formata G7 ob robu vrha Nata v Vilniusu julija lani.

Zelenski je ob tem na omrežju X prav tako izrazil prepričanje, da lahko Ukrajina računa na podporo Slovenije pri praktičnem začetku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo.