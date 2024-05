Ladja Borkum, ki po navedbah španskih strank Sumar in Podemos prevaža orožje za Izrael, je v četrtek preusmerila svojo pot, posadka pa se je odločila, da se ne bo ustavila v španskem pristanišču Cartagena. V Španiji bi morala pristati tudi ladja Marianne Danica, ki prenaša 27 ton eksplozivnega materiala v mesto Hajfa v Izraelu, a so ji oblasti zavrnile dovoljenje za vplutje, poroča španski časnik El Pais.

Naslednje pristanišče, v katerem se bo ladja Borkum ustavila, je Luka Koper, je danes sporočilo Gibanje za pravice Palestincev. Ob tem je opozorilo, da naj bi bil po podatkih španskih organizacij Kampanja za končanje trgovine z orožjem z Izraelom in Solidarnostna mreža proti okupaciji Palestine tovor ladje namenjen v pristanišče Ašdod v Izraelu.

Omenjeni organizaciji trdita, da je na ladji okoli 20 ton raketnih motorjev, 12,5 tone rakete z eksplozivnimi naboji, 1500 kilogramov eksplozivnega materiala ter 740 kilogramov izstrelkov in goriva za topove.

Ker naj bi ladja Borkum iz Cartagene predvidoma v sredo pristala v Luki Koper, je Gibanje za pravice Palestincev premierja Roberta Goloba, ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, zunanjo ministrico Tanjo Fajon, obrambnega ministra Marjana Šarca in vodjo pomorske inšpekcije Toma Borovničarja pozvalo, da tovorni ladji zavrnejo dostop in možnost pristanka v Luki Koper. Če prihoda ladje v Slovenijo ni več mogoče zavrniti, pa gibanje poziva, naj se izvede inšpekcijski nadzor tovora in preveri, ali se ta ujema z uradnim uporabniškim certifikatom.

»Če bodo slovenske oblasti in Luka Koper dovolili, da ladja s tovorom orožja in vojaške opreme, za katerega obstajajo resni indici, da je namenjen v Izrael, pristane, gre skozi tranzit ali da se jo pretovori v Sloveniji, bo to pomenilo, da Slovenija omogoča dobavo orožja državi, ki je odgovorna za hude sistematične kršitve človekovih pravic,« je še dodalo gibanje v sporočilu za javnost.

V Luki Koper so za RTV Slovenija pojasnili, da o dovoljenjih za vplutje odloča uprava za pomorstvo, v tem primeru pa bo odločitev verjetno sprejeta na državni ravni.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je v odzivu poudarila, da je »nudenje logistične infrastrukture za prevoz orožja k izvajalcem genocida« v nasprotju s politiko miru in nenasilja. »Če držijo informacije, da izraelska ladja, ki pluje proti Luki Koper, prevaža orožje, potem bi ji Slovenija morala odreči dovoljenje za pristanek,« je še zapisala na družbenem omrežju X.