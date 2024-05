Huaweijeve brezžične slušalke freeclip sodijo v zanimiv relativno nov razred slušalk. Ko jih prvič vidimo, niti ne pomislimo na slušalke. Prej nam misli zajadrajo v smer čudenja nad novo modno muho mladine, ki je očitno našla še en način luknjanja ušes z uhani. Videz vara. Za uporabo slušalk freeclip ni treba luknjati ušesa, bi pa verjetno lahko rekli, da so uhani.

Nekaj slušalk podobnega dizajna smo v zadnjem času že opazili. Večinoma je šlo za naprave, ki so uživanje ob glasbi omogočale s pomočjo prenašanja vibracij prek kosti. Freeclip niso takšne slušalke. Sestavljene so iz treh enot. Glavni del je mala krogla, v kateri se skriva klasični zvočnik. To kroglico damo v uho, vendar je ne stlačimo v ušesno votlino. Nekako lebdi nad njo, tako da slušalke ves čas prepuščajo zvok okolice. Za ušesom ob kožo pa nežno pritiska fižolčku podobna oblika, kjer je spravljena baterija slušalk. Oba dela med seboj povezuje ukrivljena palčka, ki s svojo prožnostjo omogoča, da se slušalke prilagodijo različnim oblikam ušes. Palčka je na otip zelo gumijasta, pod površino pa naj bi bila narejena iz zlitine titana in niklja. Prožnost palčke nas je sprva nekoliko skrbela. Vsi vemo, kaj se rado zgodi, ko se igramo s prožnimi plastičnimi deli kemičnih svinčnikov. Sta pa palčki slušalk med testom zelo dobro prenašali nezavedno poigravanje nemirnih prstov.

Kako se že nastavijo na uho?

V primerjavi z običajnimi slušalki freeclip nimata nobenih oznak za levo ali desno stran. Po zaslugi njune nekiralne oblike ju je možno nastaviti na katero koli uho in spraviti v katero koli posteljico v polnilni škatlici. To je zelo praktično, zlasti za tiste, ki radi uporabljajo slušalke zgolj v enem ušesu in bi z istim ušesom radi vztrajali tudi po izpraznjenju slušalke (z uporabo druge slušalke, ki je polna). Ima pa dizajn tudi pomanjkljivost, saj bo zlasti ob prvih poskusih treba kar malo premisliti, kako si jo sploh nastavimo na uho. Načeloma se zunanji del, ki ima obliko fižolčka, usede v jamico pod ušesom in za ušesnim mešičkom. Če je občutek nenavaden in neprijeten, verjetno še niste našli pravilnega položaja.

Nošenje slušalk je načeloma zelo udobno. Sprva sicer čutiš, da nekaj nosiš na ušesih, a se občutek s časom zlije z zavestjo in stvar postane pretežno nemoteča. Slušalki na svojem mestu stojita varno in nista zleteli z glave niti ob zelo sunkovitem sukanju. Prednost tega, da zvočnik ni vgnezden v ušesno votlino, je tudi odsotnost kakršnega koli pritiska na ta del ušesa. To pomeni, da je uporaba udobna tudi po več urah nošenja. K temu pripomore skromna teža 5,6 grama na posamezno slušalko.

Slušalke ne premorejo aktivnega dušenja zunanjega hrupa. Nimajo niti pasivnega dušenja. Izdelane so z zamislijo, da lahko ob poslušanju vsebin slišimo vso našo okolico. To ima več prednosti. Slušalk ni treba sneti, če se želiš s kom pogovarjati. Zlasti je praktično, ko prideš do blagajne v trgovini in slišiš vse, kar te sprašujejo ali ti svetujejo prodajalke in prodajalci. Dobro se izkažejo tudi v službi, če jih ne uporabljaš za to, da bi zadušile hrup delovnega okolja. Da tak koncept slušalk deluje, je ključnega pomena dovolj intenzivna glasnost. Huaweiju je to večinoma uspelo. Težave s poslušanjem smo imeli predvsem v gostilni poleg mize z glasno družbo. Tedaj smo vstavili še drugo slušalko in nadaljevali poslušanjem poddaje brez večjih težav.

Avdiofili ne bodo navdušeni

Glasnost pa ima slabosti. Zavedati se je treba, da slušalke niso zvočno izolirane in da glasnost, ki preglasi okolico, pomeni tudi puščanje zvoka v okolico. Ni strašno, a ljudje, ki sedijo v neposredni bližini, bodo zaznali, da nekaj poslušamo. Včasih tudi kaj poslušamo. Potem je tu še kakovost zvoka. Zaradi odprtega koncepta zven glasbe na prvo žogo deluje dokaj všečen, a se ob čem zahtevnejšem pokaže, da slušalke ne uspejo ponuditi vseh podrobnosti. Pri našem klasičnem testu razmerja med glasnostjo in razločnostjo z metalsko baročno kompozicijo Through the Fire and Flames, odigrano s tempom glasbenikov, ki so spili preveč kofeina, se ogromno podrobnosti zlije v eno, da stvar mestoma namesto glasbene eksplozije deluje kot hrup. Pri čem bolj plesnem, kot je Tanz zasedbe Gorillaz, je jasnost večja, ni pa omembe vrednih basov. Namesto reliefa se moramo v tem primeru zadovoljiti s sliko. Še najbolj so nam bile všeč za poslušanje poddaj in gledanje serij oziroma youtube posnetkov na telefonu. Posrečene so tudi za prostoročno telefoniranje. Smo pa brez pripomb glede baterije. Ena slušalka zdrži okoli 8 ur predvajanja. V polnilni škatlici je prostora še za 36 ur. Odpornost proti vodi in prahu pa je IP54. Načeloma dovolj za v dež, ne pa za v vodo ali hud naliv.

Priporočena maloprodajna cena slušalk freeclip je 199 evrov, kar je sprejemljiva cena. Se je pa treba zavedati, da gre za uporaben modni dodatek za zvočno manj pedantne. Avdiofili bodo več veselja našli drugje.