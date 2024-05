Od ljubljanske Esmeralde do Kremlja

Esmeralda, Črna vdova, Šahovnica, Kremelj, Močerad … Vse to so imena stavb v Ljubljani, ki krožijo med ljudmi. Ta poimenovanja govorijo o udomačevanju in orientaciji v prostoru, pa tudi o asociacijah, ustvarjalnosti, duhovitosti in odnosu ljudi do arhitekture v mestu ter tudi o času, v katerem so nastala.