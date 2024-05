Sistem bo med drugim omogočal obveščanje in alarmiranje tudi za gluhe in naglušne. Za končnega uporabnika mobilnih storitev bo javno obveščanje in alarmiranje s posredovanjem opozorilnih obvestil uprave za zaščito in reševanje brezplačno, so navedli. Na voljo bo 3,5 milijona evrov. Javni razpis sodi v okvir programa evropske kohezijske politike. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval 2.152.692 evrov, vrednost celotnega razpisa pa bo 3.499.999 evrov, piše v sporočilu za javnost ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.