Putin je v izjavi za novinarje še enkrat ponovil svoje stališče, da je Ukrajina sama kriva, da so napadli regijo Harkov. »To je njihova krivda, saj so obstreljevali in še naprej obstreljujejo stanovanjske soseske na obmejnih območjih vključno z Belgorodom,« je pojasnil in dodal, da je že večkrat javno povedal, da bodo, če se bo to nadaljevalo, prisiljeni ustvariti varnostno območje.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Putin na novinarsko vprašanje, ali namerava Rusija zavzeti Harkov, ki ima več kot milijon prebivalcev, dejal, da zaenkrat takšnih načrtov ni.

Ofenzivo na severovzhodu Ukrajine so ruske sile začele prejšnji teden. Do sedaj pa so ruski vojaki zavzeli več deset vasi, ki ležijo na meji z Rusijo.