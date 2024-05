Na centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili 53 dogodkov, pri odpravljanju posledic neurja je po njihovih navedbah posredovalo 36 gasilskih enot, od teh šest poklicnih. Gasilci so v večini primerov črpali meteorne vode iz različnih objektov, iz zalitega podvoza potegnili osebno vozilo, poplavljena pa so bila tudi cestišča in podvozi. V Slovenskih goricah se je podrl drog telekomunikacij in zaprl cesto.

Zaradi udara strele zagorela stanovanjska hiša

Največ dogodkov so zabeležili na območju naselja Šmarje pri Jelšah, kjer so meteorne vode zalile okoli 30 objektov. Udar strele je v naselju Ločki Vrh v občini Destrnik zanetil požar na stanovanjski hiši, v katerem je zgorelo okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja. V Ložnici pri Celju je udar strele poškodoval hlev, v Loki pri Mengšu pa atrij stanovanjskega objekta.

Z Agencije RS za okolje so že sinoči poročali o močnem nalivu na severozahodu države. Na Rudnem polju so tako od 19. ure do 19.30 izmerili 24 litrov dežja na kvadratni meter, pri čemer je glavnina padavin padla v približno desetih minutah. Ponoči so omenili še močnejšo nevihtno celico, ki je nastala v Posavju in se je z jugozahodnim vetrom pomikala prek Celja naprej na severovzhod države.

Ob tem so njihove meteorološke postaje izmerile nekaj močnejših nalivov, v Ločah je padlo 20,5 litra dežja na kvadratni meter, v Slovenskih Konjicah 19 litrov na kvadratni meter, v Šmarju pri Jelšah 16,5 litra na kvadratni meter, v Celju pa 14 litrov na kvadratni meter.

Ponoči narasle reke

Nočne vremenske in hidrološke razmere so bile ponoči skoraj povsem v skladu z napovedmi. Reke so narasle zlasti na Gorenjskem ter v severovzhodni Sloveniji. Najbolj so izstopale na Štajerskem, predvsem Drava, ki je zaradi napovedanega povečanega pretoka iz Avstrije močno narasla in se že razliva na posameznih območjih ob strugi.

Razlivali so se tudi nekateri pritoki Drave, med drugim Dravinja, ki trenutno v spodnjem toku še rahlo narašča, pa tudi Mestinjščica, Sotla in Pesnica ter ostale manjše reke, ki imajo svoje izvire na Pohorju.

Porast rek je bil ponoči zelo hiter, zato bo tudi njihovo upadanje precej hitro, zato se pričakuje, da bo večina manjših rek še danes spet v svojih strugah.

Drava se bi lahko tudi v soboto še razlivala v svojem spodnjem toku, pod jezom v Markovcih. V manjšem obsegu pa se v soboto lahko sicer znotraj protipoplavnih nasipov razlije tudi Mura.

Čez vikend večinoma jasno

Danes čez dan bo delno jasno vreme, več sonca bo v vzhodni polovici Slovenije.

Po podatkih agencije za okolje bodo predvsem v severozahodnih krajih še plohe in kakšna nevihta. Pihal bo zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija..

V soboto bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 24, v jugovzhodnih krajih do 26 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva dokaj sončno vreme. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč. V ponedeljek bo pretežno oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo pogostejše, kakšna bo na zahodu lahko že dopoldne.

Tudi v sosednjih pokrajinah se bo danes delno razjasnilo, le na območju Alp bodo še krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter.