Južna Afrika zahteva od ICJ ustavitev ofenzive v Rafi

Izraelski genocid v Gazi je dosegel novo in grozljivo stopnjo, so na današnjem zaslišanju na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) povedali predstavniki Južne Afrike. Sodišče so pozvali, naj Izraelu odredi ustavitev ofenzive v Rafi na skrajnem jugu Gaze in zagotovitev dostave humanitarne pomoči v enklavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.