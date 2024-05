Med Slovenci se je z osmim mestom najbolj izkazal Anže Peharc (na fotografiji), Zan Lovenjak Sudar je bil 17. Med dekleti je Lucija Tarkuš zasedla 11. mesto, Mia Krampl, ki že ima olimpijsko izkušnjo iz Tokia 2021, pa 12. Slabše sta se v moški konkurenci odrezala Luka Potočar s 35. mestom in Martin Bergant z 42. mestom. Med dekleti je bila Vita Lukan 35. in Sara Čopar 37. V moški konkurenci sta v okviru kvalifikacij za Slovenijo še vedno odprti dve mesti, v ženski pa je zanesljiva potnica branilka olimpijskega zlata Janja Garnbret, na voljo je še eno prosto mesto. Na Kitajskem bodo plezalci danes opravili s težavnostjo, najboljših 20 se jih bo prebilo v polfinale, samo najboljših osem pa nato v nedeljski finale. A kdo bo potoval na igre, po nedeljskem finalu v Šanghaju še ne bo znano. Tekmovalce med 19. in 23. junijem v Budimpešti čaka še drugi kvalifikacijski krog in le najboljša deseterica v seštevku obeh tekem bo potovala v Pariz.