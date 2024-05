Pohod, ki bo letos potekal že dvajsetič, se bo začel med pol deveto in pol deseto uro in zaključil do petnajste ure. Zbor za pohodnike bo pri stari šoli Barje na Ižanski cesti 303. Število udeležencev je omejeno na 130 zaradi organiziranega prevoza ob vrnitvi, zato so obvezne prijave na info@td-barje.si. Startnine za tekmovalce ne bo, vsem pa bo omogočeno parkiranje na sejmišču Barje ob šoli. Pot bo potekala od sejmišča mimo Plečnikove cerkve, rojstne hiše prof. Melika, najstarejše hiše na Barju do novega Vodovodnega mostu. Organizatorji opozarjajo, da bo del poti potekal po močvirju, kar zahteva primerno obutev.