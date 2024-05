Pretekli teden je bilo ponovno precej parov oči uprtih v nebo, saj nas je sonce počastilo z veličastno predstavo. Kot so poročali na spletnem obveščevalnem servisu N1, je Zemljo v noči na soboto dosegla najmočnejša sončna nevihta po letu 2003, zaradi katere je bilo v številnih delih sveta, od Tasmanije do Velike Britanije, mogoče videti severni sij, ki je pomežiknil tudi Slovencem. Kot je pojasnil Jure Atanackov, sicer geolog, ki pa je tudi strasten zasledovalec pojavov v ozračju, kot so ga predstavili astro radovednežem, je bil severni sij nad Slovenijo spektakularen. »Nazadnje smo kaj takega lahko opazovali 20. novembra 2003, torej pred skoraj 21 leti. Tokrat je bil nekoliko drugačen, bil je res izjemen. Ko je bil najbolj aktiven, je prekrival tri četrtine neba,« je o atraktivni aktivnosti našega glavnega grelca pripovedoval Atanackov.

Tako kot sončev nevihtni izbruh smo preživeli tudi godovanje ledenih mož in deževne kraljice Zofije, ki nas letos ni počastila s pošteno pošiljko dežja, kar naj bi pregovorno pomenilo, da bomo imeli bolj cagavo poletje. Vendar naj ne bi bilo povsem tako. Kot je za Slovenske novice dejal ljudski meteorolog Dušan Kaplan, ki redno izdaja vremensko pratiko, pri kateri si pomaga s starimi ljudskimi modrostmi, povezanimi s svetniki, kot so ga orisali svojemu bralnemu krožku, je ta napoved dvoumna, saj lahko naznanja sila vroče poletje ali pa tudi mokro in nemogoče. »V vsakem primeru bomo imeli smešno poletje. Začetek bo kar hladen, potem pa bo tako vroče, da se nam bo 30 stopinj zdelo hladno. Zelo visoke temperature pričakujem,« je naznanil ljudski vremenar.

Marko Vozelj bo zakuril žar

Ne gleda na smešne napovedi in trenutno kar precej neugodne vremenske razmere za načrtovanje prostega časa se naša zvezdniška bratovščina ob nekaj kapljah dežja ni in se tudi ne bo ustavila pri načrtovanju svojih dejavnosti. »Z leti se naučiš uživati tudi v deževnih dneh, ni treba, da ves čas sije sonce. Je pa res, da so temperaturni skoki za starejše in živali še večji stres kot za nas, mlade po srcu,« je za revijo Lady pojasnil pevec Marko Vozelj in opogumljeno napovedal, da se v teh dneh že pripravlja, da bo letos prvič zakuril žar. »Nisem ravno kak poseben mojster, ampak nekajkrat na leto z veseljem zakurim, saj prav prijajo kakšni čevapčiči, pa tudi zelenjava na žaru je izvrstna,« je dejal Vozelj, ki ga domači, kot so izdali popisovalci njegovih prigod, zelo pohvalijo, zlasti žena Tina je menda navdušena, ko se mož spravi za žar, da ji ni treba kuhati.

Za razliko od Vozlja, ki si vremensko spremenljiv pomladni čas krajša s kurjenjem žara, njegova poklicna kolegica Eva Boto prisega na jahanje, saj, kot so zapisali v reviji Suzy, poznavalci teh plemenitih živali pravijo, da ko te enkrat prevzame prava ljubezen do konjev, se ji ne moreš več upreti. In kot kaže primer Eve Boto, ki je praznične dneve izkoristila za sproščanje in uživanje v naravi ter se prvič v življenju približala konju in se zavihtela na njegov hrbet, imajo povsem prav. »Prvič sem jahala konja in lahko rečem samo to, da sem zaljubljena. To je bila ljubezen na prvi pogled,« je vzhičeno strnila vtise s svojega prvega jahalnega obreda. Priznala je sicer, da jo je sprva preplavljal strah, a je v trenutku, ko je sedla na čudovito bitje, začutila neverjetno mirnost.

Stari roker Peter Lovšin, kot so ga oklicali v reviji Lady, pa se sprošča ob gledanju televizije, saj se je povsem navdušil nad televizijsko serijo Sulejman Veličastni. »Takšne scenografije in kostumografije ne vidiš prav pogosto na televiziji,« je pohvalil turško produkcijo in ji spel hvalnico, češ da ga ta serija občasno spomni celo na velikane, kot sta Sergio Leone in Akira Kurosawa. »Bral sem že kar nekaj knjig o Otomanskem imperiju, saj me to obdobje zanima. Zanimivo je, kako so bili Turki na svojih prodorih neizmerno kruti, po drugi strani pa so bili bolj strpni do različnih veroizpovedi, kot smo zdaj. V zadnjih letih je namreč prav ta izjemna nestrpnost do vsega, kar je drugačno, celo pri glasbenem okusu, velik problem,« je pojasnil legendarni glasbenik, kot so mu še polaskali kronisti njegovega vsakdanjika.

Nipke se je srečal z Ivaniševićem

Nadvse aktivna je zadnje čase še ena velika glasbena umetnica, Nika Zorjan, ki je reviji Lady povedala, da ima v teh dneh veliko dela sama s seboj. »Veliko delam na sebi. Redno hodim tudi na psihoterapije, kar je strašljivo in osvobajajoče hkrati. Strašljivo je, ker veš, da imaš vse niti svojega življenja v svojih rokah, zato ne moreš iskati krivca, kadar ti kaj ne gre. Po drugi strani pa ti ta stvar, da si sam svoj gospodar, daje tudi občutek svobode,« je razčlenila učinek dela na sebi in dodala, da se uči še tega, da bo znala v življenju večkrat reči ne in se ob tem ne bo bala, da bi jo zato imeli ljudje manj radi.

Manjši odmerek psihoterapije je povsem nehote prejel še nekdanji vsestranski in večnamenski politični funkcionar Borut Pahor, o čigar dogodivščini na terenu minule dni so vest po svetu in domovini razposlali z uredništva Slovenskih novic. Kot so pribeležili, so že vajeni, da jih nekdanji predsednik republike Borut Pahor razvaja z zgodbami iz svojega življenja, ki jih deli na družbenih omrežjih. Tokrat jih je presenetil s smešno peripetijo, ki se mu je pripetila med tekom po Poti spominov in tovarištva okoli Ljubljane, ki je potekal minuli konec tedna. »Ko sem tekel, me je ustavila družina z otroki in me prosila za fotko. Jaz se postavim zraven, oni me čudno gledajo. Ja, ja, jaz sem tisti, si mislim, dajte naredit fotko​, da lahko tečem naprej. No, potem se nič ne zgodi, zato dam slušalke dol in dojamem, da so pravzaprav čakali na nekoga, ki bi jih fotkal. Hm, nerodno. Fotkam jih in izginem,« je razkril Pahor in dodal, da je potem, ko se je med tekom po PST okoli Ljubljane pošteno osmešil, našel malo tolažbe in notranjega miru pri Sonji na verandi fitnesa. Iskrena izpoved je razpečevalce njegovih nenavadnih pustolovščin povsem navdušila. »Pošteno smo se nasmejali na njegov račun, zato mu ob tej priliki nekoliko polaskajmo z znanim citatom o opisani tematiki: 'Le inteligentni ljudje se šalijo na svoj račun, zakompleksani izključno na tujega,'« so za konec pribili o Pahorjevi foto blamaži.

Kako pa stvari stojijo, ko pravi navdušenci nad slavnimi osebnostmi srečajo kakšnega izmed svojih idolov, je pojasnil raperski stihoklepec Boštjan Nipič -Nipke v reviji Lady po srečanju z Goranom Ivaniševićem nekje v glavnem mestu države. »Res je velik človek, saj se je kot igralec tenisa zapisal v zgodovino tega športa. Še zdaj se spomnim, kako smo vsi jokali, ko je leta 2001 osvojil najbolj prestižen turnir v Wimbledonu. Prosil sem ga, ali se lahko na hitro fotografirava, in izkoristil priložnost ter mu povedal, kako sem ga spremljal in bil njegov velik občudovalec,« je dejal Nipke in še omenil, da je v otroštvu tudi sam treniral tenis.