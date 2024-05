Gre za tožbo treh slovenskih ribičev proti Hrvaški zaradi kazni, ki so jih dobili zaradi lovljenja rib v domnevno hrvaških vodah. Trdijo, da so lovili v delu Piranskega zaliva, ki so ga je arbitražno sodišče prisodilo Sloveniji, česar pa Hrvaška ne priznava, saj arbitražno razsodbo zavrača in je ni uveljavila. Toda takšnemu razmisleku sodišče v svoji sodbi ni sledilo.

V hrvaškem pravu velja črta sredinska črta v Piranskem zalivu

Tožbo je ESČP označilo za nedopustno in jo zavrglo. Ugotovilo je namreč, da je Hrvaška izstopila iz arbitražnega postopka in izpodbijala veljavnost arbitražne odločbe, vendar pa je bil za sodišče ključen argument, da v hrvaškem pravu velja sredinska črta v Piranskem zalivu. Prav tako je ugotovilo, da arbitražna odločba na Hrvaškem ni začela veljati. Kot je sodišče sporočilo v pisni izjavi za javnost, sodišče ni bilo pristojno odločati o veljavnosti hrvaškega umika ali veljavnosti in pravnih učinkih arbitražne odločbe, saj ta vprašanja niso v njegovi pristojnosti. Sodišče je ugotovilo, da je obseg hrvaških morskih voda natančno opredeljen v hrvaškem pravu, pri čemer morska meja v Piranskem zalivu poteka po črti ekvidistance. Prav zato, ker je v hrvaškem pravu določena črta ekvidistance v Piranskem zalivu, sodišče ni našlo podlage za trditev ribičev, da niso mogli predvideti pravnih posledic svojega ravnanja v spornih vodah, kot jih je razmejila Hrvaška.

Če ni zakona, ne more biti kazni

Okoli 20 slovenskih ribičev in pravnih oseb so lani kot posamezniki vložili tožbe proti Hrvaški na ESČP zaradi kršitev njihovih pravic, ki izhajajo iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. Država kot tožnik v takšnem postopku ni sodelovala.

Sodišče je danes presodilo o zgolj takoimenovanih vplivnih primerih – o pritožbah treh ribičev Reneja Chellerija, Roberta Radoloviča in Jana Viranta. Ti so Hrvaški očitali kršitev 7. člena konvencije o človekovih pravicah, ki v temelju predvideva, da mora za kazen obstajati tudi ustrezni zakon. V primeru omenjene trojice in drugih slovenskih ribičev (pritožb je skupaj bilo kar 131) naj ne bi bilo predvidljivo, da je za njihova dejanja ribarjenja pristojna hrvaška zakonodaja, saj se niso zgodili na hrvaškem teritoriju. Tožniki so – enako kot slovenska država – prepričani, da je bila meja na morju določena z arbitražno razsodbo leta 2017 in je obvezujoča za obe državi. Očitana jim dejanja so storili v slovenskem akvatoriju.