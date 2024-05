Strategijo sta predstavila ministrica za kulturo Asta Vrečko in državni sekretar Matevž Čelik Vidmar. Kot je v izjavi za medije povedala ministrica, končni dokument vključuje vse tiste smernice, h katerim so se zavezali na začetku mandata in h katerim jih zavezujejo tudi mednarodne direktive. Strategijo je pripravila skupina strokovnjakov, ki je v njej zajela znanje iz različnih institucij ter je črpala iz dolgoletnih domačih in mednarodnih izkušenj.

V Sloveniji je muzejska mreža geografsko razvejana, več kot 50 je samo pooblaščenih muzejev, na tem področju pa se vsako leto obrne več deset milijonov evrov prihodkov. Po besedah državnega sekretarja Matevža Čelika Vidmarja v okviru strategije več stvari že poteka skozi načrt za okrevanje in odpornost. Pri tem je omenil obnovo objektov z muzejskimi vsebinami, med katerimi je morda največji prenova grajske žitnice na Ptuju, kjer bo na nov način predstavljena tamkajšnja arheološka zbirka. Dokončana bo predvidoma do konca leta 2025 ali začetka leta 2026.

Skozi načrt za okrevanje in odpornost poteka tudi projekt eDediščina, v katerem bo nastal enoten register premične kulturne dediščine na spletu. Vzporedno nastaja še širša digitalna platforma za predstavitev muzejskih programov na enem mestu in za promocijo muzejev v mednarodnem prostoru. Čelik Vidmar je prepričan, da bo strategija še okrepila vlogo muzejev, ki jo že imajo v skupnosti in so po priljubljenosti takoj za knjižnicami. To ni le strategija ministrstva, ampak strategija vseh slovenskih muzejev, za katero stoji vsa stroka, je dodal.