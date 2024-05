Igrati košarko in pustiti pečat. To sta glavni vodili ameriškega košarkarja Mika Jamesa, ki od leta 2021 nosi dres Monaca. Njegova športna zgodba je precej nenavadna, a želeno je vsekakor uresničil. V letošnji sezoni je postal najboljši strelec v zgodovini najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ko je prehitel grško legendo Vasilisa Spanulisa, zdaj pa je prejel še nagrado MVP za najboljšega posameznika sezone. Njegov pečat v evropski košarki je tako globok.

Pri Ciboni za mizeren denar

Čeprav je na univerzah East Arizona in Lamar Mike James pustil dober vtis, so ga leta 2012 na naboru lige NBA spregledali. Kot marsikateremu drugemu Američanu mu ni preostalo drugega, kot da se preizkusi v evropski košarki. Njegova prva postaja je bil Zagreb s Cibono, kjer je bil trener Danijel Jusup. »Prišel je za tako mizeren denar, da me je sram govoriti o številkah. Dovolj je bilo za stanovanje, hrano, kaj več pa ne. Čeprav je imel težaven značaj, sem nemudoma opazil, da gre za posebnega košarkarja. Ko je na treningu ob priložnosti kljub zgolj 183 centimetrom zabil z dvema rokama s črte prostih metov, sem ostal brez besed. Zaradi težke finančne situacije je Cibono zapustil pred koncem sezone,« se spominja Danijel Jusup. James je nadaljeval vzpon, posledično pa pristal najprej v Baskonii, nato pa pri Panathinaikosu.

Dobre predstave onkraj Atlantika so opazovali tudi v ligi NBA, kmalu so na njegov račun začele prihajati ponudbe iz najmočnejše košarkarske lige na svetu. A sprva jih je zavračal. »Zame je bilo najpomembnejše, da igram in pustim pečat,« je razkril. Tega mu v ligi NBA niso mogli zagotoviti. Vsaj ne do leta 2017, ko je navdušil v poletni ligi in se pridružil Phoenixu, kjer je bil kot novinec pri 27 letih tretji najstarejši igralec v moštvu. Čeprav se je izkazal, je ob koncu leta dobil nogo, nato pa za New Orleans odigral zgolj štiri tekme. Sledila je vrnitev v Panathinaikos, nato pa selitev v Milano, kjer je bil v sezoni 2018/19 najboljši strelec evrolige, ter CSKA Moskva. Aprila 2021 se je vnovič preizkusil v ligi NBA, kjer mu je Brooklyn dvakrat ponudil desetdnevno pogodbo, nato pa z njim podpisal do konca sezone. A ga je hitro znova zamikala Evropa. Pri Monacu je našel idealno okolje. Klub je v lanski sezoni prvič v zgodovini popeljal na zaključni turnir četverice evrolige, letos pa postal najboljši strelec v zgodovini tekmovanja in prejel naziv MVP.

Soigralcem v ligi NBA se je smejal

Čeprav liga NBA za večino košarkarjev predstavlja največ, kar lahko dosežejo, je James drugačnega mišljenja. Način življenja v Evropi in atmosfera na tekmah sta mu zlezla pod kožo. Celo tako zelo, da je lani na tekmo Monaca zvabil nekdanjega soigralca pri Brooklynu in zvezdnika lige NBA Kevina Duranta. »Kako zelo mi je všeč način življenja v Evropi, sem spoznal šele, ko sem se vrnil v ZDA. Pogrešal sem odprtost restavracij dolgo v noč in glasno vzdušje na tekmah. Ko mi je kateri od soigralcev v ligi NBA po kakšni tekmi dejal, da je bilo vzdušje naelektreno, sem se mu lahko le smejal. Če bi bilo mogoče, bi ga peljal na kakšno tekmo v Atene, kjer bi lahko resnično videl, kaj pomeni naelektreno vzdušje. V ligi NBA sem imel občutek, kot da bi bile dvorane prazne,« je priznal in dodal, da mu je bilo v ZDA bolj všeč le to, da je imel več miru. »Bolj sem priljubljen v Evropi, kjer se težje sprehajam po ulicah,« se je zasmejal.

Njegov uspeh v evropski košarki ne preseneča Saše Obradovića, trenerja Monaca. Pravi, da si je James vse izboril s trdim delom. »Morda je le preveč impulziven, zato verjetno ni imel večjega uspeha v ligi NBA. Kar pa zadeva delovno etiko, mu ni para. Je deloholik. V karieri sem igral s številnimi velikani, zato lahko mirno rečem, da se v tem pogledu lahko primerja z Draženom Petrovićem. Trenira več kot drugi, zato je tam, kjer je. Ljudje, kot je Mike, so redki.«