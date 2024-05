Že pred današnjo ustanovno sejo novega sklica sabora je jasno, da ga bo tudi v naslednjem štiriletnem mandatu vodil dosedanji predsednik parlamenta Gordan Jandroković. Enega izmed treh podpredsedniških mest v saboru, ki so rezervirana za parlamentarno večino, bo prevzel predsednik Domovinskega gibanja (DP) in župan Vukovarja Ivan Penava. Opozicija ima dva podpredsedniška stolčka, ki ju praviloma zasedata prva in druga najmočnejša opozicijska stranka. Po aprilskih volitvah sta to SDP in zeleno-leva platforma Zmoremo!. Iz SDP so sporočili, da se bo opozicija o imenovanju podpredsednikov odločila, ko bodo razdeljeni položaji v saborskih odborih.

Možno hitro oblikovanje vlade

Pričakovati je, da bo sabor med prvimi akti sprejel zakon o organizaciji in delu državnih organov, saj mandatar za sestavo vlade, Andrej Plenković, v svoji tretji zaporedni vladi načrtuje dve ministrstvi več, kar pomeni, da jih bo 18. Iz urada predsednika države so napovedali, da bo Zoran Milanović podpisal zakon takoj, ko ga bo prejel.

Po ustanovni seji sabora ima mandatar 30 dni za oblikovanje in predlaganje nove vlade v saboru. Velike možnosti so, da bo tretja zaporedna in najbolj desna Plenkovićeva vlada potrjena že jutri ali najpozneje v začetku prihodnjega tedna. Lahko se zgodi, da bo vlada dobila širšo podporo, saj so svoj glas podpore napovedali tudi nekateri izmed nepovezanih desničarskih poslancev.

Kljub večjemu številu ministrstev, ki so posledica kompromisov z DP, se je Plenković, kar se ministrske zasedbe HDZ tiče, odločil za »vlado kontinuitete«. Po neuradnih informacijah bo večina dosedanjih ministrov nadaljevala svoje delo, vključno z zunanjim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom. Zanj se je ugibalo, da ga bo nasledil vodja Plenkovićevega kabineta in hrvaški diplomat Zvonimir Frka Petešić.

Vodja DP Penava je potrdil, da so ministrstvo za demografijo in priseljevanje zaupali v javnosti manj znanemu Ivanu Šipiću, minister za gospodarstvo, vključno z energetiko, bo prav tako v javnosti manj izpostavljeni odvetnik Ante Šušnjar, medtem ko bo kmetijsko ministrstvo vodil član vodstva DP Josip Dabro. V manjši koalicijski partnerici zmagovite HDZ bodo imeli tudi podpredsednika vlade, ki bo minister brez resorja, je dejal Penava.

Čakajoč na koalicijski program

Najmanj podrobnosti je znano o vsebini koalicijskega sporazuma. Pričakovati je, da v prvem letu nove vlade zaradi lokalnih volitev maja prihodnje leto verjetno ne bo globokih reformskih rezov, ki so nujno potrebni v pravosodju, zdravstvu in pokojninskem sistemu. Možna je delna selitev državne uprave. Slišati je bilo namreč, da želi DP ministrstvo za kmetijstvo preseliti v Osijek, upravo javnega gozdarskega podjetja Hrvatske šume pa v Vinkovce.

Sicer pa bo treba šele videti, koliko bo HDZ popustila v svetovnonazorski spremembi vlade pod vplivom DP. Ta si prizadeva za radikalno nacionalistično spremembo družbe, predvsem šolstva in kulture, s poudarkom na zgodovinskem revizionizmu in obračunu z neodvisnimi mediji.

Hrvaške stranke se medtem že pripravljajo na evropske volitve, ki bodo v nedeljo 9. junija. HDZ računa na pet ali šest izmed 12 hrvaških evropskih poslancev, SDP na štiri, Zmoremo! in DP na enega. V evropski parlament bi se lahko uvrstil tudi kandidat Mosta, če bo imela HDZ le pet poslancev.

Že dan po evropskih volitvah se bodo začeli postopki za volilni kongres SDP. Stolček se maje predsedniku Peđi Grbinu, ker socialdemokrati po parlamentarnih volitvah niso dobili priložnosti za sestavo nove vlade. Zaradi nezadovoljstva z Grbinovim načinom vodenja SDP je po parlamentarnih volitvah s strankarskih položajev odstopilo celotno vodstvo SDP v Vukovarju. Kot potencialni kandidati za predsednika stranke se zaenkrat omenjajo zgolj ljudje, ki so pripadniki Grbinove struje.

*** Javnomnenjska raziskava televizije RTL kaže, da tretjina anketirancev meni, da bo vlada HDZ in DP obstala do konca štiriletnega mandata, 30 odstotkov jih pričakuje novo saborsko večino, petina pa predčasne parlamentarne volitve.