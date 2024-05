Čez slab mesec bodo v Sloveniji potekale pete volitve v evropski parlament. Inštitut Danes je nov dan je ob robu predvolilne kampanje, ki se je začela prejšnji teden, pripravil spletno volilno aplikacijo Izvoli.eu. Uporabnika na navedeni spletni strani čaka serija 30 izjav, vezanih na izbrana področja, na podlagi odgovorov pa se mu ob koncu izpiše stopnja ujemanja stališč s strankami oziroma kandidatnimi listami, ki se bodo 9. junija v Sloveniji potegovale za devet poslanskih mest v evropskem parlamentu. Avtorji aplikacije ciljajo na to, da bi pri volilcih izboljšali poznavanje stališč strank glede nekaterih ključnih evropskih vprašanj. Glede na omejen nabor kompleksnih tem, pri čemer stranke niso bile obvezane pojasniti svojih odgovorov, gre za dopolnilni pripomoček pri odločanju, ki pa ne more nadomestiti spremljanja predvolilne kampanje.

Inštitut je sicer vsem slovenskim političnim strankam, ki kandidirajo na volitvah v evropski parlament, poslal spletni vprašalnik z več deset izjavami v aplikaciji. V aplikaciji za zdaj niso na voljo zgolj stališča stranke SLS, ki bo na volitvah nastopila poleg strank NSi, Vesna, SLS, SD, Gibanje Svoboda, SDS, Levica, Resnica, Zeleni Slovenije, Nič od tega ter skupne liste strank DeSUS in Dobra država. Uporabnik se sicer skozi postopek na spletu, ki vzame približno pet minut časa, opredeljuje do trditev, vezanih na različna področja evropske politike. Od okoljskih standardov za v EU uvoženo blago, transparentnosti objavljanja informacij, davka na dohodek velikih podjetij, financiranja orožja za Ukrajino, rabe pesticidov, proračunskega primanjkljaja, dostopnosti splava do jedrske energije.

Ciljajo tudi na zvišanje volilne udeležbe

Danes je nov dan je aplikacijo razvil v sodelovanju z evropsko mrežo VoteMatch Europe, zato je mogoče poglede primerjati tudi s strankami iz drugih držav članic EU. V sodelovanju z omenjeno evropsko mrežo je bilo oblikovanih 22 izjav, preostalih osem pa jih je bilo oblikovanih prek debat in spletnih anket v sodelovanju z mladimi v Sloveniji. »Pri izbiranju tematik smo bili pozorni na to, da so teme relevantne in razumljive za veliko različnih ljudi, pa tudi, da imajo do njih kandidatne liste jasno oblikovana stališča. Poleg tega je bilo v procesu izbire ključno, da so izjave relevantne za trenutno evropsko politiko – da so na primer pomembne v volilni kampanji oziroma prisotne v političnih ali javnih debatah in da je odločanje o njih sploh v pristojnosti evropskega parlamenta,« so pojasnili v Inštitutu Danes je nov dan.

Poleg informiranja volilcev želijo avtorji aplikacije s projektom tudi krepiti volilno udeležbo. Po podatkih notranjega ministrstva ima volilno pravico nekaj manj kot 1,7 milijona polnoletnih državljanov, pri čemer je bila Slovenija na preteklih evrovolitvah v primerjavi z drugimi članicami EU vselej krepko pod povprečjem volilne udeležbe. Na volišča se nikoli ni odpravilo več kot 29 odstotkov volilnih upravičencev. Na repu držav članic smo tudi po nedavni raziskavi Eurobarometra, ki je pokazala, da se volitev za evropski parlament namerava udeležiti 53 odstotkov mladih iz Slovenije. Enako udeležbo napovedujejo še mladi Ciprčani, nižjo pa le še vrstniki v Litvi, Latviji in Estoniji ter na Madžarskem in Malti. V senci teh statističnih kazalnikov je na primer iniciativa Glas ljudstva začela terensko kampanjo za spodbujanje informirane volilne udeležbe na evropskih volitvah. V torek, 28. maja, bodo na Trgu republike v Ljubljani pripravili tudi javno predvolilno soočenje kandidatnih list.