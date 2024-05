V Medicorju odpovedovali operacije na odprtem srcu

Inšpekcijski nadzor v največji zasebni kardiokirurški kliniki razkriva, da v slovenskem javnem zdravstvu delajo tudi zdravstveni kadri, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev. In da takih kršitev sistem ne odpravi tudi več let. V centru MC Medicor so začeli medtem odpovedovati operacije na odprtem srcu.