Transformacija droga

V včerajšnjem Dnevniku smo poročali, da je komisija za pripravo izhodišč za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve v Ljubljani predlagala, da bi »novo obeležje stalo na mestu sedanjega osamosvojitvenega droga za zastavo na Trgu republike. Namesto obstoječega droga, ki je bil v bistvu provizoričen, je obeležje predvideno v enakih gabaritih kot jambor na oblikovanem podstavku.« Kot so še pojasnili, so do odločitve prišli, da ne bi vznemirjali ne levih ne desnih, ne osamosvojiteljev in ne tistih, ki so vojno za samostojnost opazovali iz zavetja domačega kavča.