»Alfi Renewables, upravitelj sklada Alfi Green, ki je največji regionalni sklad za investiranje v obnovljive vire energije, z eno svojih prvih naložb v Srbiji uresničuje svoje poslanstvo, to je izboljšanje življenjskega okolja. Ponosni smo, da nam je z znanjem v sodelovanju z lokalno skupnostjo, državo, dobavitelji, srbskimi energetskimi družbami in operaterjema omrežja v celoti uspelo. Skupaj smo zgradili enega največjih projektov zelene energije v celotni regiji in s tem pomembno prispevamo k zelenemu energetskemu prehodu, « je ob tem povedal Tomaž Berločnik, partner v podjetju Alfi Renewables in predsednik Naložbenega odbora Alfi Green sklada.

Danes odprta vetrna elektrarna je četrta, pri kateri je s svojim kapitalom sodelovala MK Group, predsednik uprave MK Gropup Mihailo Janković pa napoveduje, da bodo s tovrstnimi naložbami nadaljevali. »V vetrno in sončno energijo bomo vložili blizu milijardo evrov,« pravi.