To je druga zmaga na letošnjem Giru za 23-letnega kolesarja, ki je v sprintu premagal Belgijca Tima Merlierja (Soudal Quick-Step), medtem ko je v zadnjem kilometru glavnino razredčil tudi množičen padec. Merlierja so kasneje kaznovali zaradi nevarne vožnje, zaradi katere se je ustavil Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates).

Drugo mesto je posledično zasedel Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), tretji je bil Italijan Giovanni Lonardi (Polti Kometa).

»Zmaga ne pomeni le 20 sekund sprinta, ki na koncu naredi zmago. Izhaja iz celotnega dela, ki smo ga prej opravili kot ekipa,« je nekaj sekund po zaključku etape v izjavi za Eurosport dejal zmagovalec etape.

Ekipi se je zahvalil za vso podporo, ko so ga spodbujali k sprintu. »Vedno je težko sprintati na takšnih ravninskih etapah in najti pravi trenutek za reakcijo, ko ti diha za ovratnik takšen kolesar, kot je Tim Merlier. Tokrat sem mu sledil v sprintih, pomembno je bilo, da se naučim iz napak, ki sem jih naredil v preteklosti,« je dejal Milan, ki je utrdil svojo ciklamno majico najboljšega sprinterja.

Pogačar je na etapi, dolgi 207 kilometrov z začetkom v kraju Foiano di Val Fortore, ohranil prednost dveh minut in 40 sekund pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe).

Kljub temu, da je šlo za pretežno ravninsko etapo, ki ni prinesla bistvenih sprememb v skupnem seštevku, pa so člani karavane še vedno morali skrbeti na številne pasti.

»Tik pred menoj je prišlo do padca. V takšnih etapah vedno skušam ohranjati varno mesto v mehurčku, vedno preverjam, kaj se dogaja okoli mene, skušam ohranjati razdaljo do ostalih kolesarjev, se ne dotikati, nikoli ne veš, kaj se lahko pripeti za ali pred tabo. Nesreča nikoli ne počiva, skušam se držati filozofije, da ostanem varen v tem majhnem zračnem mehurčku, ki si ga ustvariš, ter ne delati napak,« je po današnji kaotični etapi dejal Pogačar.

»Zaradi vetra v prsi tokrat nisem mogel toliko pomagati preostalim članom ekipe, ki so se potegovali za mesta v sprintu, skušal sem jih pokriti tako, kot oni krijejo mene. To mi je uspevalo do treh kilometrov pred ciljem, nato pa ob vetru v prsi nisem imel pravih nog za sprint v zadnjem kilometru, v katerem so se v finišu pomerili veliki fantje,« je še dejal Pogačar.

Pogačar je bil nazadnje s 27. mestom najvišje uvrščeni Slovenec na etapi, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je bil 41., Jan Tratnik (Visma Lease a bike) je etapo končal na 116. mestu (+ 2:26), Domen Novak (UAE Emirates) pa je bil 131. (+ 3:03).

V skupnem seštevku dirke je Tratnik 39. (+43:18), Novak 73. (+1:27:57), Mezgec pa 107. (+2:00:41).