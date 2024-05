TASR je citiral podpredsednika parlamenta Lubosa Blaho, ki je dejal, da je bil premier Robert Fico ustreljen – po poročanju časopisa Pravda naj bi napadalec večkrat ustrelili, portal TA3 pa poroča, da je z enim od strelov premierja zadel v trebuh.

WATCH: Slovakia's Prime Minister Fico taken to his car after shooting, current condition unknown pic.twitter.com/l7S2eaAEHp — BNO News (@BNONews) May 15, 2024

Napadalec naj bi premierju zavpil, Robo, pridi sem, nato pa večkrat ustrelil proti premierju. Fico je padel po tleh, napadalca pa so takoj prijeli. Priče so povedale, da bilo slišati več strelov in da so videli moškega, ki ga je policija pridržala. Šlo naj bi za 71-letnega moškega.

Poskus atentata se je sicer zgodil v mestu v rudarskem mestu Handlova v regiji Trenčin, kakšnih 150 kilometrov severovzhodno od Bratislave. Tam se je v okviru turneje, ki je od Ficove zmage potekala po regijah države, sicer sestajala slovaška vlada.

Fica so po napadu takoj najprej odpeljali v bolnišnico v Handlovu, nato pa v Bansko Bistrico. Ko je prispel v bolnišnico v Handlovi je bil pri zavesti. Njegove življenjske funkcije naj bi bile stabilne, se je sprva poročalo, a je pozneje vlada sporočila, da se nahaja v življenjski nevarnosti.

Evropska politika šokirana

Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je dejala, da je šokirana nad »brutalnostjo in neizprosnostjo« napadalca, premierju pa je zaželela hitro okrevanje. Napad na slovaškega premierja je obsodila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ga označila za podlo dejanje. Poljski premier Donald Tusk je zaradi novice o atentatu na Fica šokiran, njegove misli so pri družini premierja, je sporočil. Šokiran je tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki pravi, da v evropski politiki ni mesta za nasilje.

Novica je prav tako pretresla predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo in nizozemskega premierja Marka Rutteja. Napad so še obsodili generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, britanski premier Rishi Sunak in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Napadeni slovaški premier Fico ta čas sicer že četrtič opravlja funkcijo predsednika vlade. V svojem zadnjem mandatu sicer vse bolj skrbi opozicijo in civilno družbo v državi zaradi njegovih poskusov razgradnje vladavine prave. Po streljanju je največja slovaška opozicijska stranka odpovedala za danes zvečer načrtovani protest proti vladnim reformam javne radiotelevizije. Predstavniki strank se bodo še danes v parlamentu sestali, da bi razpravljali o nadaljnjem ravnanju po napadu na Fica.

