Več kot leto dni po smrtonosnem napadu, ki ga je na osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu 3. maja lani izvedel njen trinajstletni sin Kosta, se je 46-letna Miljana Kecmanović na sodišču prvič zagovarjala. Krivde ni priznala. Obtožena je nedovoljene proizvodnje, hrambe, nošenja in prometa z orožjem ter eksplozivnimi snovmi. Njen DNK so našli na tulcu, ki je ostal pri vratih učilnice za zgodovino, kjer je njen sin streljal na vrstnike. Grozi ji dve leti in pol zapora.

Po poročanju srbskih medijev so ji na sojenju, ki je sicer zaprto za javnost, vprašanja postavljali tako tožilstvo kot obramba. Blic še poroča, da so v prvem delu naroka dvorano iz doslej še neznanega razloga zapustili očetje treh umorjenih deklic. Miljani Kecmanović so po vlogi civilne tožbe staršev žrtev zamrznili premoženje, med drugim tri stanovanja in neko parcelo v Nišu.

Očetu grozi 12 let zapora

Ker je bil Kosta K. v času strelskega pokola star trinajst let, za svoja dejanja ne bo kazensko odgovarjal. Zakaj je to storil, še vedno ni jasno. »Ne morem razumeti, kaj se je zgodilo z mojim sinom, da je povzročil tragedijo brez primere,« se je sredi aprila spraševal tudi njegov oče Vladimir Kecmanović, ki je v priporu že vse od tistega usodnega dne, ko so na tleh šole obležala trupla devetih otrok in varnostnika. Tožilstvo mu očita, da je v letu pred tragedijo sina kljub mladosti učil ravnati z zračnim in pravim orožjem ter strelivom. V beograjskem strelskem klubu in na odprtem prostoru v etno vasi v Mionici naj bi vadila streljanje s pištolami znamk Glock, Češka zbrojevka in Ruger, in sicer v tarče s koncentričnimi krogi in človeškimi silhuetami. Sin naj bi 24. aprila lani doma našel orožje in strelivo; oče naj bi ga hranil v dveh kovčkih namesto v zaklenjenem sefu, kar je sicer pogoj za pridobitev dovoljenja za nakup in hrambo orožja. Tako je prišel do dveh pištol, s katerima je potem zagrešil krvavi pohod. Tožilstvo je za očeta predlagalo 12 let zapora. Tudi sam krivde ne priznava, se je pa skušal ob začetku civilnega postopka zoper njega in ženo staršem žrtev opravičiti. A njegovim besedam nihče ne verjame.

