Babici prvič doslej odvzeli licenco

Zavodu Pinard, ki je sodeloval pri porodih zunaj porodnišnic, je ministrstvo za zdravje začasno odvzelo dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Prakse pri porodih na domu, ki so še vedno pod drobnogledom nadzornikov, so v tem primeru pripeljale do enoletnega odvzema licence. Gre za najstrožji ukrep v zdravstveni negi in babištvu doslej.