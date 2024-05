Na voljo le najnujnejše storitve, krajevni uradi zaprti

Zaradi ignorance ministrstva za javno upravo in neizpolnitve stavkovnih zahtev Sindikata državnih organov Slovenije danes že deseto sredo zapored stavkajo na večini upravnih enot v državi. Ponekod so se odločili celo za zaostritev in bodo vse do preklica stavkali vsak delovni dan, kljub temu pa bodo stavkajoči po sklepu ministrstva vseeno opravljali nujne storitve za državljane.