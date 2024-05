Finalisti nagrade skupine OHO na skupinski razstavi

V ljubljanski Galeriji P74 so v četrtek odprli razstavo finalistov nagrade skupine OHO 2024. To so vizualni umetniki Maja Bojanić, Lucija Rosc, Dominik Štibernik in Nežka Zamar. Žirija bo nagrajenca oziroma nagrajenko razglasila na zaprtju razstave 28. maja ob 19. uri.