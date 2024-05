Bovčani in obstoj Boga

Kot poročamo, je bilo na včerajšnjem sestanku v Bovcu glede nadaljnje usode smučišča Kanin zelo napeto: pristojna ministrica Alenka Bratušek je namreč okarala domačine, češ da je Kanin še vedno v stoodstotni lasti občine in da so se reševanja smučišča lotili prepozno ter da bi morali stvari reševati s sodelovanjem in ne izsiljevanjem, potem ko je poslanec državnega zbora in Bovčan Danijel Krivec komentiral, da jim lahko ob takih odgovorih ministrice pomaga le še bog.