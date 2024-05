Kulturno-turistična pot Po poteh Frankopanov v Primorsko-goranski županiji povezuje sedemnajst gradov in tri sakralne objekte, povezane s to plemiško rodbino. Na poti je tudi osem interpretacijskih centrov, vsak od njih pa se osredotoča na eno področje dragocene dediščine Frankopanov. Ti so urejeni in opremljeni v njihovih gradovih v Kraljevici, Krku, Bakru, Bribirju, Čabru, Brodu na Kupi ter na Trsatu in Grobniku.

Po poteh Frankopanov

Interpretacijski center Bakar se ukvarja z vplivom Frankopanov in Zrinjskih na politiko in gospodarstvo. V 16. stoletju je Bakar dobil velike privilegije, ko je postal sedež glavarja frankopanskih mest Hreljin, Drivenik, Bribir in Grobnik. Petar Zrinjski je dal trgovini in pristanišču z neznatnimi obremenitvami popolno svobodo, s tem pa je Bakar postal prometno najmočnejše pristanišče na vsej hrvaški obali.

V Novi Kraljevici, osrednjem centru za obiskovalce, lahko ugotovite, kaj se skriva za zrinjsko-frankopansko zaroto. Izročilo pravi, da sta se leta 1669 v dvorski kapeli, pred kipom Matere božje, grof Petar Zrinjski in markiz Fran Krsto Frankopan zarotila »osvoboditi domovino od tujcev«.

Interpretacijski center v Bribirju (med Novim Vinodolskim in Crikvenico) predstavlja pomen človekovih pravic in kazenskega prava v času Frankopanov. Prebivalci devetih vinodolskih občin so izvolili predstavnike, ki so ščitili njihove pravice. Spisali so zakonik, iz katerega lahko razberemo razvoj ljudskih pravnih običajev v novih okoliščinah fevdalizma. V luči spodbujanja duha pravičnosti je Vinodolski zakonik še danes aktualen in poučen.

Trsat izpostavlja vlogo Frankopanov v kulturnem zagonu in širjenju duhovnosti. Frankopansko pokroviteljstvo je uživalo več cerkvenih redov, med njimi so imeli posebno mesto frančiškani in pavlinci. Redovniki so za odpuščanje grehov in zveličanje duš pokojnih molili, pomembni pa so tudi posvetni razlogi za frankopansko mecenstvo.

Gorski kotar

Središče v Čabru pojasnjuje, kako so Frankopani in Zrinjski, ki so jih nasledili v 16. stoletju, uspešno gospodarili z družinskim dvorcem. Stjepan Frankopan, zadnji moški potomec ozaljske veje, je z Nikolo Šubićem Zrinjskim, možem svoje sestre Katarine, sklenil pogodbo, s katero je preostala dediščina rodbine Frankopanov Ozaljskih prešla v roke potomcev Nikole in Katarine.

V Brodu na Kupi bo obiskovalce navdušil odnos do narave Frankopanov in Zrinjskih. Oboji so z uporabo naravnih danosti Gorskega kotarja zagrešili tudi številne napake, ki so značilne za sodobnega človeka še danes. Narava jim je s hudourniki in poplavami hitro pokazala, kje so njene meje.

Interpretacijski center Krk pripoveduje zgodbo o arhitekturnih sledovih Frankopanov. Med 12. in 15. stoletjem so namreč Frankopani na Krku zgradili grad z namenom, da bi imel obrambno funkcijo in tudi možnost zavetja polka ob napadu. Gradnja utrdbe je slojevita, za osnovo pa jemlje ostanke starejše, rimske in poznoantične faze mesta. Krški knezi Frankopani so zaznamovali skoraj šest stoletij hrvaške zgodovine: od Dujma do Frana Krste, od Gradca na Krku do Dunajskega Novega mesta. Od leta 1118 do 1671 so bili člani te plemiške družine nosilci političnega, družbenega, gospodarskega in kulturnega razvoja Hrvaške. Frankopani so sodelovali v številnih bojih, na oblasti pa so jih stoletja ohranjale njihova iznajdljivost, izobraženost, diplomacija, predvsem pa želja po ohranitvi lastne posesti.

Razkošje in bogata preteklost vzhodne Hrvaške

Na vzhodu vas čakajo razkošni gradovi Slavonije in Baranje ter znameniti gradovi Srijema. Tu boste našli tudi Vinkovce, mesto na območju, ki je neprekinjeno naseljeno že več kot 8000 let in kjer je bil najden Orion, najstarejši indoevropski koledar. Slavonski Brod je dom ene največjih trdnjav na Hrvaškem. Če imate radi daljno zgodovino, kakšnih 16 milijonov let v preteklost, potem je pravi kraj za vas Papuk – nekoč otok v Panonskem morju, danes pa gora v ravninski Slavoniji.

Varuhi Dalmacije

Če se znajdete na Jadranu, ne smete spregledati Dioklecijanove palače, dubrovniškega obzidja, štirih čuvajev Šibenika, pa tudi številnih drugih čuvajev Dalmacije – trdnjav in obzidja, ki so zaznamovali zgodovino. Na otokih se skrivajo tudi številne utrdbe. Ko na primer pridete v mesto Hvar, ne morete zgrešiti mogočne trdnjave nad mestom. Za tiste nekoliko bolj pustolovskega duha je na voljo podvodno raziskovanje, ki prav tako skriva številne zanimivosti iz bogate zgodovine. Priče zgodovine so razkropljene tudi v notranjosti Dalmacije, med drugim v Narodnem parku Krka.

Sto gradov severne Hrvaške

Ali ste vedeli, da je najgostejša koncentracija zgodovinskih stavb na območju treh najmanjših hrvaških županij – Krapinsko-zagorske, Medžimurske in Varaždinske? Vendar jih je le nekaj turistično ovrednotenih, pa še to le za muzejske namene. Tako grad Trakošćan, grad Veliki Tabor, Gornja Stubica, Čakovec in staro mestno jedro Varaždina posamično pritegnejo skoraj 200.000 obiskovalcev na leto. Med obiskom Vukovarja ne gre spregledati mestnega muzeja, ki domuje v čudovitem gradu Eltz in ponuja številne zbirke, med katerimi je zbirka Bauer z najpopolnejšim prerezom sodobne hrvaške umetnosti s konca 19. in začetka 20. stoletja. Mestni muzej Vukovar je dobitnik evropske nagrade silletto za najboljši muzej v Evropi.

Izlet v Požeško-slavonsko županijo ne more miniti brez obiska tega mesteca, ki skriva najstarejšo vinsko klet v tem delu Evrope in enega najlepših spomenikov bogate kulturne dediščine v Slavoniji – grad Kutjevo. Park okoli gradu je zaščiteni spomenik parkovne arhitekture, v njem pa raste več dragocenih vrst dreves, kot so ginko, bukev, lipa, kostanj in hrast.

Biser slovanske Podravine, Valpovo, je mesto, ki ga nikakor ne smete zamuditi, če ste na poti v Osiješko-baranjsko županijo. Zgodovina Valpova sega v rimsko dobo, o kateri pripovedujejo znamenitosti, ki so ostale od takrat. Obiščite srednjeveški stolp, ki je zaradi svoje ohranjenosti in specifične konstrukcije eden najvrednejših spomenikov na Hrvaškem, ter Prandausko-normanski grad iz 18. stoletja, ki velja za enega najstarejših gradov v Slavoniji. V tem srednjeveškem gradu od leta 1956 domuje Muzej valpovščine, ki ima v več zbirkah (zgodovinski, arheološki, lovski, etnografski, zoološko-geološki ter zbirki obrti in umetnostne obrti) okoli 3000 eksponatov.

Kraj, kjer se slavonska ravnica sreča z zelenimi pobočji Krndije, so mesto Našice, ki vas bo nedvomno navdušilo zaradi številnih zanimivih znamenitosti. Grad Pejačević je zagotovo najbolj impresivna znamenitost, ki vam bo takoj padla v oči. V tej veličastni stavbi, zgrajeni v 19. stoletju, je prva hrvaška skladateljica Dora Pejačević brusila svojo glasbeno obrt. V neposredni bližini mesta boste našli številne druge zanimivosti, kot je živalski vrt družine Bizik, kjer se lahko srečate s kar 90 živalskimi vrstami z vsega sveta, tisti, ki ste željni raziskovanja zgodovinskih skrivnosti, pa lahko obiščete romansko cerkev svetega Martina, ki velja za edino popolnoma ohranjeno templjarsko cerkev na Hrvaškem. Za popoln vtis o Našicah in okolici vsekakor priporočamo sprehod do Bedemgrada, ruševin srednjeveškega utrjenega mesta. Na samem zahodu Slavonije leži čudovita Virovitica, mesto glasbe, veličastnih zgradb grofov Pejačević in bogate kulture. V njegovem središču boste našli enega najlepših hrvaških dvorcev – grad Pejačević.

Zagreb in okolica V okolici Zagreba so številni gradovi, ki sta jih opisovala Šenoa in Zagorkova, v enem od njih pa je Jackie Chan posnel film. Na ulicah Zagreba lahko srečate velikane hrvaške zgodovine. Hrvaška metropola je odličen turistični cilj ob koncu tedna, saj na enem mestu ponuja zanimive zgodbe iz preteklosti, od največjega nabora hrvaške sakralne dediščine prek Gornjega grada do spomenika urbanega razvoja 19. stoletja, Donjega grada.