Policijski kombi so napadli okoli 11. ure na cesti v kraju Incarville v bližini Rouena. Zapornika naj bi prevažali v Evreux, slabih 70 kilometrov južneje.

Francoski pravosodni minister Eric Dupond-Moretti je medtem na omrežju X potrdil napad in pojasnil, da se bo v kratkem sestala krizna enota. »Za iskanje teh kriminalcev bomo uporabili vsa sredstva. Odredil sem mobilizacijo več sto policistov in pripadnikov žandarmerije,« je na omrežju zapisal minister.

#BREAKING #FRANCE #NORMANDY #NORMANDIE 🔴 FRANCE:📹 FATAL PRISON BREAK IN NORMANDY An inmate being transported by police has had their car rammed. the inmate has escaped. 2 police officers have been shot dead, 3 injured.#ULTIMAHORA#FRANCIA#Normandie#Prison#Breakpic.twitter.com/r1EnyVRwp5